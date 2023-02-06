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Резников рассказал, каким будет ожидаемое новое наступление россиян

Роман Кравец, Ирина БалачукПонедельник, 6 февраля 2023, 11:43
Алексей Резников. Фото УП

Министр обороны Алексей Резников считает, что во время ожидаемого нового наступления в феврале россияне не будут питаться одновременно захватить всю Украину, как это было в начале полномасштабного вторжения, а будут вести концентрированные бои на конкретных направлениях.

Источник: Резников в интервью "Украинской правде"

Прямая речь министра обороны: "Тактику одновременного захвата Украины россияне попробовали в феврале прошлого года. Она не сработала. То есть ресурс был распылен, они потеряли много элитных подразделений. Сейчас у них новая тактика – это концентрированные, ползучие попытки, по чуть-чуть, по десять метров, захватывать, оттеснять, отжимать".

Детали: По словам Резникова, сейчас наиболее серьезные группировки россиян находятся на востоке и юге – оккупанты концентрируются для того, чтобы пойти другой тактикой на этих направлениях.

Он считает, что захватчики не пойдут снова на Херсон, потому что когда они бежали, то сожгли все мосты и переправы, но будут двигаться по суше в запорожском направлении с целью расширить сухопутный коридор на Крым, чтобы продолжить поставки.

Резников подчеркнул, что сейчас ключевые риски – это восток, юг, и после того уже – север. В то же время министр уверяет, что "панических оснований бежать из городов нет".  

Единственной опасностью, которая остается, он назвал ракетные и дроновые удары, но при этом напомнил, что украинская система ПВО тоже становится мощнее и искуснее.

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Резников также добавил, что сегодня у Украины есть понимание, где и сколько у россиян сконцентрировано войск. И в частности, на белорусском направлении пока ничего чрезвычайного не наблюдается – там сейчас находится до 12 тысяч российских военнослужащих и соответствующее количество техники.

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Темы: РезниковРосcиявойна
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