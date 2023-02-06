Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Резников рассказал, каким будет ожидаемое новое наступление россиян

Роман Кравец, Ирина БалачукПонедельник, 6 февраля 2023, 10:43
Резников рассказал, каким будет ожидаемое новое наступление россиян
Алексей Резников. Фото УП

Министр обороны Алексей Резников считает, что во время ожидаемого нового наступления в феврале россияне не будут питаться одновременно захватить всю Украину, как это было в начале полномасштабного вторжения, а будут вести концентрированные бои на конкретных направлениях.

Источник: Резников в интервью "Украинской правде"

Прямая речь министра обороны: "Тактику одновременного захвата Украины россияне попробовали в феврале прошлого года. Она не сработала. То есть ресурс был распылен, они потеряли много элитных подразделений. Сейчас у них новая тактика – это концентрированные, ползучие попытки, по чуть-чуть, по десять метров, захватывать, оттеснять, отжимать".

Реклама:

Детали: По словам Резникова, сейчас наиболее серьезные группировки россиян находятся на востоке и юге – оккупанты концентрируются для того, чтобы пойти другой тактикой на этих направлениях.

Он считает, что захватчики не пойдут снова на Херсон, потому что когда они бежали, то сожгли все мосты и переправы, но будут двигаться по суше в запорожском направлении с целью расширить сухопутный коридор на Крым, чтобы продолжить поставки.

Резников подчеркнул, что сейчас ключевые риски – это восток, юг, и после того уже – север. В то же время министр уверяет, что "панических оснований бежать из городов нет".  

ВИДЕО ДНЯ

Единственной опасностью, которая остается, он назвал ракетные и дроновые удары, но при этом напомнил, что украинская система ПВО тоже становится мощнее и искуснее.

Резников также добавил, что сегодня у Украины есть понимание, где и сколько у россиян сконцентрировано войск. И в частности, на белорусском направлении пока ничего чрезвычайного не наблюдается – там сейчас находится до 12 тысяч российских военнослужащих и соответствующее количество техники.

Предыстория:

Темы: РезниковРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Резников
Резников рассказал, есть ли необходимость в новой мобилизации
Резников верит, что может забрать у польского поставщика-должника или деньги, или снаряды
Резников рассказал, предлагал ли ему Зеленский другую должность
Последние новости
10:03
В Киеве достали погибшего из-под завалов и резко возросло количество раненых
09:59
фотоРакетная атака: в Днепропетровской области четверо погибших
09:58
СМИ: Турция хочет использовать двигатели для F-16 в производстве собственных истребителей
09:49
Употребление успокоительных во время беременности может повысить риск выкидышей - исследование
09:47
Несколько часов в Авдеевке – репортаж из разбитого города
09:47
Франция, Германия, Великобритания и США осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана
09:41
Одесская область: 2 погибших и 10 раненых из-за утренней атаки, среди них дети - ОВА
09:39
фото, дополнено от 08:36Во Львове − попадание в жилой дом, повреждены 3 школы и садик: есть погибший и пострадавшие
09:27
Военные смогут сами определить, кто получит единовременную денежную помощь в случае их гибели
09:24
В Днепре есть погибшие и пострадавшие − Филатов
Все новости...
Реклама: