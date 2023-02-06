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"Новый год в Париже": одиозная экс-прессофицер ГПСУ уволена с военной службы

Валентина РоманенкоПонедельник, 6 февраля 2023, 15:47
Новый год в Париже: одиозная экс-прессофицер ГПСУ уволена с военной службы
новое фото Плантовской тоже вызвало волну хейта

Экс-офицера пресс-службы Южного регионального управления ГПСУ Иванну Плантовскую уволили с военной службы.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах, спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии УП

Детали: Как стало известно УП из собственных источников, экс-офицер пресс-службы Южного регионального управления Иванна Плантовская, которая попала в скандал из-за того, что хвасталась в соцсетях отдыхом за границей, и позже была переведена из Одессы в Житомир - сейчас уволена с военной службы.

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Это УП подтвердил и помощник главы ГПСУ - пресс-секретарь Андрей Демченко. Он напомнил, что после ситуации относительно военнослужащей Госпогранслужбы из Одессы, в ведомстве сразу отреагировали на это.

С должности офицера пресс-службы Южного регионального управления она была переведена для прохождения дальнейшей службы в Житомирский пограничный отряд на должность, которая не связана с коммуникационным направлением.

Прямая речь: "В настоящее время она уволена из рядов Государственной пограничной службы Украины в соответствии с нормами законодательства о воинской обязанности и военной службе. Увольнение произошло в конце января.

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Еще раз отмечу, во время полномасштабной войны тысячи пограничников, мужчин и женщин, с оружием в руках защищают страну и погибают за нее, самоотверженно обеспечивают защиту границы на не менее угрожающих направлениях, поэтому я очень надеюсь, что наших ребят перестанут и не будут сравнивать с действиями отдельных военнослужащих, которые больше внимания уделяют личной жизни и хвастаются этим".

Детали: Несколько дней назад Плантовская опубликовала новое фото на своей странице в Facebook и получила очередную порцию хейта. В комментариях пользователи соцсети возмутились, что даже после скандала военнослужащая продолжает раздражать украинцев эпатажными фотографиями. В ответ Плантовская отметила, что просто "завистники, которые не имеют своих денег, считают чужие".

 

Демченко обратил внимание УП, что фото и комментарии Плантовская делала, уже не находясь на службе в ГПСУ.

Темы: Пограничная служба
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