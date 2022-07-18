Зеленский назначил и.о. главы СБУ

Президент Владимир Зеленский поручил исполнять обязанности главы СБУ первому заместителю Баканова Василию Малюку.

Источник: указ от 18 июля на сайте главы государства

Дословно: "Первому заместителю председателя Службы безопасности Украины Малюку Василию Васильевичу временно исполнять обязанности председателя Службы безопасности Украины".

Напомним: Заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов заявил, что генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова не уволили, а временно отстранили для проведения расследования.

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