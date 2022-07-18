Зеленский назначил и.о. главы СБУ

Президент Владимир Зеленский поручил исполнять обязанности главы СБУ первому заместителю Баканова Василию Малюку.

Источник: указ от 18 июля на сайте главы государства

Дословно: "Первому заместителю председателя Службы безопасности Украины Малюку Василию Васильевичу временно исполнять обязанности председателя Службы безопасности Украины".

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Напомним: Заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов заявил, что генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова не уволили, а временно отстранили для проведения расследования.

Предыстория:

17 июля Зеленский отстранил от должностей генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова.

УП отмечала, что после "устранения" Баканова его обязанности, вероятно, будет выполнять его первый заместитель Василий Малюк, которого ранее фиксировали на скандальном праздновании дня рождения заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.

Источники УП называли Малюка близким человеком к Татарову и главе ОПУ Андрею Ермаку. Как писала УП еще в начале июня, у Баканова и Ермака был давний конфликт за влияние на президента.

Зеленский назначил Василия Малюка на должность заместителя председателя Службы безопасности Украины 28 февраля – в день его рождения. До этого Малюк успел проработать 2 недели заместителем главы МВД Монастырского.

21 июля 2021 года президент Зеленский уволил Василия Малюка с должности первого заместителя главы Службы безопасности Украины – начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.