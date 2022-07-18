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Зеленский назначил и.о. главы СБУ

Валентина РоманенкоПонедельник, 18 июля 2022, 12:08
Зеленский назначил и.о. главы СБУ
ВАСИЛИЙ МАЛЮК. ФОТО с САЙТА ANTIKOR

Президент Владимир Зеленский поручил исполнять обязанности главы СБУ первому заместителю Баканова Василию Малюку.

Источник: указ от 18 июля на сайте главы государства

Дословно: "Первому заместителю председателя Службы безопасности Украины Малюку Василию Васильевичу временно исполнять обязанности председателя Службы безопасности Украины".

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Напомним: Заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов заявил, что генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова не уволили, а временно отстранили для проведения расследования.

Предыстория:

  • 17 июля Зеленский отстранил от  должностей генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова.
  • УП отмечала, что после "устранения" Баканова его обязанности, вероятно, будет выполнять его первый заместитель Василий Малюк, которого ранее фиксировали на скандальном праздновании дня рождения заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.
  • Источники УП называли Малюка близким человеком к Татарову и главе ОПУ Андрею Ермаку. Как писала УП еще в начале июня, у Баканова и Ермака был давний конфликт за влияние на президента.
  • Зеленский назначил Василия Малюка на должность заместителя председателя Службы безопасности Украины 28 февраля – в день его рождения. До этого Малюк успел проработать 2 недели заместителем главы МВД Монастырского.
  • 21 июля 2021 года президент Зеленский уволил Василия Малюка с должности первого заместителя главы Службы безопасности Украины – начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

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Темы: СБУ
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