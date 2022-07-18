Зеленский назначил и.о. главы СБУ
Понедельник, 18 июля 2022, 12:08
Президент Владимир Зеленский поручил исполнять обязанности главы СБУ первому заместителю Баканова Василию Малюку.
Источник: указ от 18 июля на сайте главы государства
Дословно: "Первому заместителю председателя Службы безопасности Украины Малюку Василию Васильевичу временно исполнять обязанности председателя Службы безопасности Украины".
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Напомним: Заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов заявил, что генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова не уволили, а временно отстранили для проведения расследования.
Предыстория:
- 17 июля Зеленский отстранил от должностей генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова.
- УП отмечала, что после "устранения" Баканова его обязанности, вероятно, будет выполнять его первый заместитель Василий Малюк, которого ранее фиксировали на скандальном праздновании дня рождения заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.
- Источники УП называли Малюка близким человеком к Татарову и главе ОПУ Андрею Ермаку. Как писала УП еще в начале июня, у Баканова и Ермака был давний конфликт за влияние на президента.
- Зеленский назначил Василия Малюка на должность заместителя председателя Службы безопасности Украины 28 февраля – в день его рождения. До этого Малюк успел проработать 2 недели заместителем главы МВД Монастырского.
- 21 июля 2021 года президент Зеленский уволил Василия Малюка с должности первого заместителя главы Службы безопасности Украины – начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.
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