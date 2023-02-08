Нардепу от "ЕС" вручили обвинительный акт: он отбрасывал документы и закрыл авто

Детективы НАБУ вручили обвинительный акт депутату от "Европейской солидарности" Артуру Герасимову по делу о недекларировании недвижимости в Испании – он отказывался брать материалы производства, отбрасывал документы, а затем закрыл дверь машины и уехал.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook, собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Дословно САП: "По материалам досудебного расследования НАБУ прокурор САП направил в суд обвинительный акт по обвинению действующего народного депутата во внесении заведомо недостоверных сведений в ежегодную декларацию за 2020 год".

Реклама:

Детали: САП также опубликовала видео вручения нардепу обвинительного акта. Прокуратура имени депутата не называет, но, по данным УП, речь идет об Артуре Герасимове из "ЕС".

На видео видно, что парламентарий отказывается брать материалы досудебного расследования. Он берет несколько бумажек (вероятно, сам обвинительный акт – ред.) и параллельно, вероятно, говорит со своим адвокатом по телефону.

ВИДЕО ДНЯ

Прокурору Герасимов говорит: "А все остальное (отдадите – ред.) адвокату, пожалуйста", а, вероятно, своему защитнику сообщает: "Они пытаются мне что-то совать".

Затем нардеп сказал прокурору: "Мы придем ознакамливаться. Я не собираюсь ничего брать. Я не ударил. Пожалуйста, не надо мне ничего совать", оттолкнул папки с документами, закрыл дверь авто и уехал.

В САП сообщили, что общая сумма незадекларированных нардепом сведений составляет почти 8 млн грн.

В частности, в исправленную декларацию за 2020 год депутат не внес сведения о принадлежащих ему и его жене двухэтажном жилом помещении и паркоместе, которые расположены в Испании, общей стоимостью 228 тыс. евро, а также о наличии 1 657 долларов, которые были размещены на счетах в одном из украинских банков.

Позже Герасимов в коммерсанте УП назвал видео САП фарсом и шоу, призванным раздуть дело.

Предыстория: