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Герасимов о вручении обвинительного акта: Фарс и шоу, чтобы раздуть дело

Ирина БалачукСреда, 8 февраля 2023, 13:16
Артур Герасимов. Фото eurosolidarity.org

Народный депутат от "Европейской солидарности" Артур Герасимов назвал видео САП, на котором ему пытаются вручить обвинительный акт и материалы дела о недекларировании недвижимости, фарсом и шоу, призванным раздуть дело.

Источник: Герасимов в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Герасимова: "То, что происходило вчера с так называемым "вручением документов" – это фарс, цель которого – раздуть дело, которое не имеет никакого отношения к коррупции и не стоит "выеденного яйца". Они прекрасно знают, по какому адресу я живу. Они прекрасно знают, по какому адресу находится мое рабочее место. Более того, на 13 февраля меня пригласили в НАБУ и я подтвердил, что обязательно буду. Но им так не интересно, нужно "шоу"".

Детали: Нардеп также заявил, что квартира куплена "за законно заработанные деньги еще ДО политики".

Герасимов также добавил, что в момент, когда ему прокурор пыталась вручить материалы досудебного расследования, он "спешил и "убежал" на заседание Верховной Рады с участием президента Владимира Зеленского, где обсуждали важные вопросы безопасности".

Нардеп также подчеркнул, что он убежден в своей правоте и готов доказать ее в суде.

"Это "дело" развалится так же, как и дело о мифических ботофермах. Его тоже в свое время активно раздули в СМИ и в эфире "марафона единства" или "единых новостей". Но никаких "ботоферм Герасимова" не существует в природе", – подытожил Герасимов.

ВИДЕО ДНЯ

Что было раньше: Детективы НАБУ вручили обвинительный акт депутату от "Европейской солидарности" Артуру Герасимову по делу о недекларировании недвижимости в Испании – он отказывался брать материалы производства, отбрасывал документы, а затем закрыл дверь машины и уехал.

Предыстория:

  • 16 января НАБУ объявило Герасимову о подозрении в недекларировании недвижимости в Испании.
  • Речь идет о двухэтажном жилье дуплексного типа и паркоместе в провинции Аликанте (Испания) стоимостью 190 тысяч евро (по состоянию на 2013 год), а также 1,6 тысяч долларов на счетах в украинских банках.
  • Герасимов выразил уверенность, что выиграет в суде дело о недекларировании его квартиры в Испании.

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Темы: Европейская солидарностьАнтикоррупционная прокуратурасуддекларации
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