РФ подготовила для наступления тысячи танков и бронемашин, сотни истребителей – Foreign Policy

Российские оккупанты уже подготовили для будущего наступления 1800 танков, 3950 бронемашин, 2700 артсистем, 810 РСЗО, 400 истребителей и 300 вертолетов.

Источник: Foreign Policy со ссылкой на украинского военного чиновника на условиях анонимности

Дословно: "Россия начала вооружаться и окапываться для будущего наступления. По оценкам украинских военных, Россия уже имеет 1800 танков, 3950 бронемашин, 2700 артиллерийских систем, 810 реактивных систем залпового огня советских времен, таких как "Град" и "Смерч", 400 истребителей и 300 вертолетов, готовых к новой волне атак".

Детали: По оценкам украинских официальных лиц, численность российских войск в Украине превысила 300 000 человек.

Сейчас российское присутствие в Украине значительно превышает силы вторжения, которые президент РФ Владимир Путин использовал для в феврале 2022 года, и на этот раз они сконцентрированы на востоке Украины.

По словам высокопоставленного американского военного чиновника, Пентагон назвал российские войска, которые уже были переброшены на поле боя "плохо оснащенными, плохо обученными и поспешными".

Пентагон считает, что Кремль начал отправлять десятки тысяч военных, чтобы заменить потери, понесенные в боях за города Бахмут и Соледар на Донбассе, но в Киеве убеждены, что Путин может пойти еще дальше, мобилизовав новые войска до 24 февраля.

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Прямая речь украинского военного чиновника на условиях анонимности: "Это гораздо больше, чем во время первой волны. Они не обращают внимания на любые жертвы или потери".

Чиновник также сказал изданию, что Украина ожидает "в ближайшие 10 дней новое, огромное вторжение".

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ожидает всплеска российских операций в связи с приближением годовщины вторжения 24 февраля.

Аналитики и украинские чиновники ожидают, что назревающее наступление будет сосредоточено на востоке Украины.

По оценкам американских и западных официальных лиц, около 200 000 российских военнослужащих были убиты или ранены в боях в Украине.

Что этому предшествовало: