Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ подготовила для наступления тысячи танков и бронемашин, сотни истребителей – Foreign Policy

Алена МазуренкоЧетверг, 9 февраля 2023, 00:42
Путин, фото: getty images

Российские оккупанты уже подготовили для будущего наступления 1800 танков, 3950 бронемашин, 2700 артсистем, 810 РСЗО, 400 истребителей и 300 вертолетов.

Источник: Foreign Policy со ссылкой на украинского военного чиновника на условиях анонимности

Дословно: "Россия начала вооружаться и окапываться для будущего наступления. По оценкам украинских военных, Россия уже имеет 1800 танков, 3950 бронемашин, 2700 артиллерийских систем, 810 реактивных систем залпового огня советских времен, таких как "Град" и "Смерч", 400 истребителей и 300 вертолетов, готовых к новой волне атак".

Детали: По оценкам украинских официальных лиц, численность российских войск в Украине превысила 300 000 человек.

Сейчас российское присутствие в Украине значительно превышает силы вторжения, которые президент РФ Владимир Путин использовал для в феврале 2022 года, и на этот раз они сконцентрированы на востоке Украины.

По словам высокопоставленного американского военного чиновника, Пентагон назвал российские войска, которые уже были переброшены на поле боя "плохо оснащенными, плохо обученными и поспешными".

Пентагон считает, что Кремль начал отправлять десятки тысяч военных, чтобы заменить потери, понесенные в боях за города Бахмут и Соледар на Донбассе, но в Киеве убеждены, что Путин может пойти еще дальше, мобилизовав новые войска до 24 февраля.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь украинского военного чиновника на условиях анонимности: "Это гораздо больше, чем во время первой волны. Они не обращают внимания на любые жертвы или потери".

Чиновник также сказал изданию, что Украина ожидает "в ближайшие 10 дней новое, огромное вторжение".

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ожидает всплеска российских операций в связи с приближением годовщины вторжения 24 февраля.

Аналитики и украинские чиновники ожидают, что назревающее наступление будет сосредоточено на востоке Украины.

По оценкам американских и западных официальных лиц, около 200 000 российских военнослужащих были убиты или ранены в боях в Украине.

Что этому предшествовало:

  • Министр обороны Алексей Резников заявил, что Силы обороны ожидают возможных наступлений со стороны России к символической дате 24 февраля, однако призвал доверять исключительно официальной информации.
  • Президент Владимир Зеленский заявляет, что россияне хотят в феврале попытаться отыграться за прошлогодние поражения, но Украина должна выстоять.
  • Британское издание Financial Times со ссылкой на неназванного советника ВСУ сообщило 6 февряла, что в течение следующих 10 дней Россия планирует начать новое масштабное наступление.

Читайте УП В Google News

Темы: оружиеРосcиявойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

обновленоРФ запустила 12 дронов по югу Украины, попала в объект энергетики в Днепропетровской области

США сбили "неизвестный летающий объект" возле Аляски

Байден посетит Польшу 20-22 февраля

Обстрелы РФ энергоинфраструктуры привели к остановке одного из блоков Хмельницкой АЭС

обновленоВ Николаевской и Одесской областях сбили "Шахеды", в Киеве объявили тревогу

"Укрэнерго" об атаке РФ: Масштаб повреждений значительный, но катастрофы не случилось

Все новости...
оружие
Украина и Великобритания согласовали поставки дальнобойного оружия – Зеленский
Португалия передаст Украине три Leopard 2 – премьер
В правительстве показали, как работает ожидаемый из США дальнобойный снаряд GLSDB
Последние новости
00:49
Нидерланды не будут передавать Украине 18 Leopard 2, арендованных у Германии
00:30
Сумщина: россияне обстреляли 7 громад
23:51
обновлено от 22:44На Киевщине работает ПВО – ОВА
23:38
Музей Метрополитен признал художников Репина и Айвазовского украинцами
23:23
В Херсоне прогремели взрывы – СМИ
23:15
Президент Польши просит проверить конституционность реформы, необходимой для разблокирования средств ЕС
23:01
обновленоРФ запустила 12 дронов по югу Украины, попала в объект энергетики в Днепропетровской области
22:51
Белый дом – о предоставлении Украине самолетов: Это суверенное решение каждого государства
22:34
Суд в Испании решил, что "культурные ваучеры" для молодежи должны включать корриду
22:24
видеоВ Мариуполе заметили движение российской техники в неожиданном направлении
Все новости...