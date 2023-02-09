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У жен погибших оккупантов из Донбасса отобрали подаренные шубы после съемок - СМИ

Станислав ПогориловЧетверг, 9 февраля 2023, 13:26
У жен погибших оккупантов из Донбасса отобрали подаренные шубы после съемок - СМИ
Фото: Getty Images

Жены военных с Донбасса, которые воевали на стороне оккупантов, остались без шуб, которые им якобы раздали - мех отобрали после съемок видеоролика с благодарностью.

Источник: "Meduza"

Детали: Сообщается, что после публикации видео движение "Феминистское антивоенное сопротивление" связалось с одной из женщин, которые снялись в видео. Она заявила, что у нее и еще по меньшей мере трех других женщин шубы забрали сразу после записи.

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По ее словам, сначала вдовам сказали, что шубы плохого качества, пообещав вскоре выдать новые. Однако после многочисленных звонков организатору раздачи женщинам заявили, что произошла ошибка и шубы предназначались другим людям.

Женщинам о раздаче шуб сообщили на работе, пообещав дорогие подарки из Москвы, если они снимутся в видеоролике.

При этом уточняется, что часто вдовы на подобных фото и видео оказываются ненастоящими. "Такое часто бывает, что-то привозят из Москвы и снимают, мы всегда благодарны", - сказала собеседница движения, однако она не уточнила, сколько настоящих вдов пригласили на раздачу шуб.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Ранее сообщалось, что женам погибших оккупантов из так называемой "ДНР" раздали 21 шубу. На видео вдовы убитых выстраивались в один ряд, чтобы поблагодарить за "помощь". "Мы сегодня получили неожиданно такую помощь. Очень благодарны вам. Здесь собрались семьи погибших военнослужащих. Правда, благодарим очень от чистого сердца!", - говорит одна из женщин. Закадровый голос мужчины утверждал, что шубы поступили от "российского актива". "В такие моменты чувствуешь, что мы одна семья", - говорит мужчина.

Напомним:

В июле прошлого года российские пропагандисты транслировали сюжет о том, как отец убитого на войне в Украине оккупанта Алексея Малова из Саратовской области потратил так называемые "гробовые" на новую "Ладу". "В память о сыне купили новенькую машину", - с гордостью рассказывал тогда отец погибшего десантника.

Темы: войнаРосcияУкраина
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