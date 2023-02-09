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У жен погибших оккупантов из Донбасса отобрали подаренные шубы после съемок - СМИ

Станислав ПогориловЧетверг, 9 февраля 2023, 14:26
Фото: Getty Images

Жены военных с Донбасса, которые воевали на стороне оккупантов, остались без шуб, которые им якобы раздали - мех отобрали после съемок видеоролика с благодарностью.

Источник: "Meduza"

Детали: Сообщается, что после публикации видео движение "Феминистское антивоенное сопротивление" связалось с одной из женщин, которые снялись в видео. Она заявила, что у нее и еще по меньшей мере трех других женщин шубы забрали сразу после записи.

По ее словам, сначала вдовам сказали, что шубы плохого качества, пообещав вскоре выдать новые. Однако после многочисленных звонков организатору раздачи женщинам заявили, что произошла ошибка и шубы предназначались другим людям.

Женщинам о раздаче шуб сообщили на работе, пообещав дорогие подарки из Москвы, если они снимутся в видеоролике.

При этом уточняется, что часто вдовы на подобных фото и видео оказываются ненастоящими. "Такое часто бывает, что-то привозят из Москвы и снимают, мы всегда благодарны", - сказала собеседница движения, однако она не уточнила, сколько настоящих вдов пригласили на раздачу шуб.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Ранее сообщалось, что женам погибших оккупантов из так называемой "ДНР" раздали 21 шубу. На видео вдовы убитых выстраивались в один ряд, чтобы поблагодарить за "помощь". "Мы сегодня получили неожиданно такую помощь. Очень благодарны вам. Здесь собрались семьи погибших военнослужащих. Правда, благодарим очень от чистого сердца!", - говорит одна из женщин. Закадровый голос мужчины утверждал, что шубы поступили от "российского актива". "В такие моменты чувствуешь, что мы одна семья", - говорит мужчина.

Напомним:

В июле прошлого года российские пропагандисты транслировали сюжет о том, как отец убитого на войне в Украине оккупанта Алексея Малова из Саратовской области потратил так называемые "гробовые" на новую "Ладу". "В память о сыне купили новенькую машину", - с гордостью рассказывал тогда отец погибшего десантника.

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Темы: войнаРосcияУкраина
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