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Беспилотник, который упал в Подмосковье, был начинен взрывчаткой – росСМИ

Ирина БалачукСреда, 1 марта 2023, 10:51
БПЛА в Московской области. Фото из Telegram RT

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ внутри упавшего в Подмосковье 28 февраля беспилотника нашли взрывчатку.

Источник: российская газета "Известия"

Детали: Сообщается, что внутри беспилотника обнаружили две взрывчатки С-4 общим весом около 1 кг и четыре кумулятивных заряда к ручному противотанковому гранатомету.

Предыстория:

  • Днем 28 февраля сообщалось, что Московской области в районе Коломны неподалеку от объекта, принадлежащего "Газпрому", упал беспилотник.  
  • В тот же день в Адыгее, что в Южном федеральном округе России, упал неизвестный летательный аппарат.
  • Кроме того, ночью 28 февраля в городе Туапсе в Краснодарском крае РФ произошли взрывы с последующим пожаром на нефтезаводе "Роснефти", паблики сообщали, что это была атака беспилотников.

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Темы: Росcиябеспилотники
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