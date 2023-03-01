Беспилотник, который упал в Подмосковье, был начинен взрывчаткой – росСМИ

БПЛА в Московской области. Фото из Telegram RT

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ внутри упавшего в Подмосковье 28 февраля беспилотника нашли взрывчатку.

Источник: российская газета "Известия"

Детали: Сообщается, что внутри беспилотника обнаружили две взрывчатки С-4 общим весом около 1 кг и четыре кумулятивных заряда к ручному противотанковому гранатомету.

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