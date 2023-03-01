Беспилотник, который упал в Подмосковье, был начинен взрывчаткой – росСМИ

БПЛА в Московской области. Фото из Telegram RT

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ внутри упавшего в Подмосковье 28 февраля беспилотника нашли взрывчатку.

Источник: российская газета "Известия"

Детали: Сообщается, что внутри беспилотника обнаружили две взрывчатки С-4 общим весом около 1 кг и четыре кумулятивных заряда к ручному противотанковому гранатомету.

Предыстория:

Днем 28 февраля сообщалось, что Московской области в районе Коломны неподалеку от объекта, принадлежащего "Газпрому", упал беспилотник.

В тот же день в Адыгее, что в Южном федеральном округе России, упал неизвестный летательный аппарат.

Кроме того, ночью 28 февраля в городе Туапсе в Краснодарском крае РФ произошли взрывы с последующим пожаром на нефтезаводе "Роснефти", паблики сообщали, что это была атака беспилотников.