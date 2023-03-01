Беспилотник, который упал в Подмосковье, был начинен взрывчаткой – росСМИ
Среда, 1 марта 2023, 09:51
Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ внутри упавшего в Подмосковье 28 февраля беспилотника нашли взрывчатку.
Источник: российская газета "Известия"
Детали: Сообщается, что внутри беспилотника обнаружили две взрывчатки С-4 общим весом около 1 кг и четыре кумулятивных заряда к ручному противотанковому гранатомету.
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Предыстория:
- Днем 28 февраля сообщалось, что Московской области в районе Коломны неподалеку от объекта, принадлежащего "Газпрому", упал беспилотник.
- В тот же день в Адыгее, что в Южном федеральном округе России, упал неизвестный летательный аппарат.
- Кроме того, ночью 28 февраля в городе Туапсе в Краснодарском крае РФ произошли взрывы с последующим пожаром на нефтезаводе "Роснефти", паблики сообщали, что это была атака беспилотников.