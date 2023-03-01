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В Киеве задержали владельцев каналов "Редан", которые планировали драку подростков на Дарнице

Татьяна ЛозовенкоСреда, 1 марта 2023, 15:48
Фото: скрин с видео полиции

Полицейские задержали двух администраторов каналов субкультуры "Редан", которые планировали организовать драку подростков в Дарницком районе Киева.

Источник: пресс-служба полиции Киева

Детали: Ювенальные полицейские Дарницкого управления полиции установили, что на днях в Дарницком районе возле одного из торговых центров планировалась встреча подростков движения "Редан". Полицейские установили организаторов встречи – администраторов групп в социальной сети.

По информации правоохранителей, "подстрекателем" оказалась 15-летняя киевлянка, которая ради хайпа создала Telegram-канал для сторонников субкультуры и 14-летний парень – администратор другого канала, который призывал сверстников к драке.

Полицейские провели с подростками и их родителями профилактические беседы. Telegram-каналы заблокированы. 

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Темы: Киевдетиполиция
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