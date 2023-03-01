В Киеве задержали владельцев каналов "Редан", которые планировали драку подростков на Дарнице
Полицейские задержали двух администраторов каналов субкультуры "Редан", которые планировали организовать драку подростков в Дарницком районе Киева.
Источник: пресс-служба полиции Киева
Детали: Ювенальные полицейские Дарницкого управления полиции установили, что на днях в Дарницком районе возле одного из торговых центров планировалась встреча подростков движения "Редан". Полицейские установили организаторов встречи – администраторов групп в социальной сети.
По информации правоохранителей, "подстрекателем" оказалась 15-летняя киевлянка, которая ради хайпа создала Telegram-канал для сторонников субкультуры и 14-летний парень – администратор другого канала, который призывал сверстников к драке.
Полицейские провели с подростками и их родителями профилактические беседы. Telegram-каналы заблокированы.
Что было раньше:
- 27 февраля в Киеве, Харькове, Львове, Житомире и Ивано-Франковске подростки, которые относят себя к российской субкультуре "ЧВК Редан", собирались для массовых драк.
- 28 февраля полиция сообщила, что заблокировала в соцсетях 18 каналов и групп, которые были созданы для "раскрутки" молодежного движения "ЧВК Редан" в Украине.
- 28 февраля киберполиция задержала в Днепре и Черкассах 16-летнего и 13-летнего основателей каналов "Редан".