Российские войска готовятся к возобновлению наступления на Угледар – ISW

Российские силы готовятся к возобновлению наступательных операций в районе Угледара Донецкой области, однако постоянные проблемы с личным составом и боеприпасами, вероятно, в дальнейшем будут сдерживать их продвижение, считают аналитики Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Детали: В институте напомнили, что 8 марта в соцсетях опубликовали обращение личного состава 136-й мотострелковой бригады 58-й общевойсковой армии Южного военного округа к российскому военному командованию с просьбой предоставить больше артиллерийских боеприпасов, прежде чем они заменят 155-ю морскую пехотную бригаду Тихоокеанского флота под Угледаром и проведут наземные атаки в этом районе.

Отмечается, что 155-я морская пехотная бригада понесла катастрофические потери во время кульминационного трехнедельного февральского наступления с целью захвата Угледара.

Аналитики убеждены, что российские войска, вероятно, проводят ротацию в 136-й мотострелковой бригаде, чтобы заменить сильно деградировавшее соединение, надеясь возобновить наступление под Угледаром. При этом эксперты ISW не считают, что с помощью ротации россиянам удастся усилить свой наступательный потенциал на этом направлении.

"136-я мотострелковая бригада вряд ли сможет достичь тактических успехов под Угледаром, которых не смогли достичь 155-я морская пехотная бригада, 40-я морская пехотная бригада и другие российские соединения за несколько месяцев подготовки к началу наступления на этом направлении. Деградация других подразделений в этом районе, значительные потери техники, а также постоянные проблемы с артиллерией, вероятно, не позволят российским войскам получить значительные тактические преимущества, если они решат возобновить наступательные действия в этом районе", – говорится в отчете института.

ISW считает, что причиной потенциального возобновления наступательных действий под Угледаром могут быть внутренние процессы в Вооруженных силах РФ.

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"Министр обороны России Сергей Шойгу приказал командующему Восточного военного округа (ВВО) генерал-полковнику Рустаму Мурадову взять Угледар любой ценой, чтобы успокоить распространенную критику Министерства обороны об отсутствии прогресса и значительных потерь в районе Угледара.

Недавно Шойгу посетил Мурадова на западе Донецкой области, вероятно, с целью оценить возможность наступления на Угледар, а также дальнейшую роль Мурадова на посту командующего СВО", – отметили аналитики.

По предварительной оценке ISW, Мурадову понадобятся новые резервы живой силы и техники, чтобы выполнить инструкции Шойгу, а замена 155-й морской пехотной бригады 136-й мотострелковой бригадой не обеспечит необходимого подкрепления российских сил.

По оценкам ISW, российским войскам нужно будет продвинуться на 24 км от нынешней линии фронта вокруг Угледара, чтобы поддержать операции в других частях Донецкой области, а таких темпов продвижения российские войска не достигали с первых месяцев полномасштабного вторжения в Украину.

"Возобновление дорогостоящих наступательных операций вокруг Угледара было бы неправильным распределением и без того истощенных сил на все более бессмысленные оперативные усилия, но личная мотивация Мурадова может побудить российские войска в этом районе все же возобновить наступательные операции", – добавили в институте.