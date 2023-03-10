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ВСУ отбили атаки врага на Бахмут и Иванковское – Генштаб

Татьяна ЛозовенкоПятница, 10 марта 2023, 17:55
ВСУ отбили атаки врага на Бахмут и Иванковское – Генштаб
Бахмут, Радио Свобода

Вооруженные силы Украины в течение суток отбили атаки оккупантов на Бахмут и село Иванковское недалеко от города, в оккупированном Бердянске больницы переполнены ранеными россиянами. 

Источник: Генштаб

Детали: Авиация Сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 1 удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения личного состава врага.

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В течение суток российские агрессоры нанесли 23 авиационных и 4 ракетных удара по Константиновке и Славянску Донецкой области. Есть раненые мирные граждане и повреждены гражданская инфраструктура и жилые дома. Также оккупанты провели 23 обстрела из РСЗО.

Противник не оставляет попыток по выходу на административную границу Донецкой и Луганской областей. Основные усилия сосредоточивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Елино Черниговской области; Зноб-Новгородское, Середина-Буда и Атинское Сумской области и Амбарное, Каменка, Новомлинск, Двуречная и Западное Харьковской области.

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На Лиманском направлении противник пытается прорвать оборону наших войск. Артиллерийские обстрелы зафиксированы в частности, возле Гряниковки, Кисловки, Крохмального и Берестового Харьковской области; Червонопоповка и Белогоровка на Луганщине, а также Диброва, Спорное, Раздоловка и Ягодное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовые действия - наши защитники отбили многочисленные атаки в районах населенных пунктов Ивановское и Бахмут. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Васюковка, Зализнянское, Бахмут, Ивановское, Богдановка, Григорьевка, Белая Гора, Дружба и Железное Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлениях Каменки, Авдеевки, Северного, Водяного, Первомайского, Невельского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Вражеским обстрелам, в частности, подверглись районы населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Водяное, Марьинка, Георгиевка, Новомихайловка и Угледар. Российские оккупанты осуществили сброс аэрозольных гранат нелетального действия типа К-51 в районе Северного, Водяного и Невельского.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник вел оборонительные действия. Обстрелам подверглись районы Малиновки, Гуляйполя, Белогорья, Малой Токмачки, Гуляйпольского, Каменского и Запорожского Запорожской области, а также Гавриловки, Дудчан, Херсона, Берислава, Веселого, Антоновки, Берегового и Велетенского Херсонской области.

В населенных пунктах Ясиноватая, Ждановка, Харцызск, Амвросиевка временно занятой территории Донецкой области в местных оккупационных администрациях и домах культуры российская оккупационная так называемая "власть" организовала вручение местным коллаборационистам партийных билетов российской политической партии "единая Россия".

Противник продолжает нести потери. В городе Бердянск Запорожской области, в результате огневого поражения подразделений врага, местные медицинские учреждения переполнены ранеными российскими оккупантами. В частности, из гинекологического отделения выписали всех пациенток и разместили 30 раненых россиян. В хирургическом и ЛОР отделениях разместили 80 тяжелораненых захватчиков.

Темы: ГенштабБахмутвойнаБердянск
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