Противник впервые выпустил по Украине аж 6 "Кинжалов" сразу – Воздушные силы

Во время массированного удара 9 марта Россия использовала широкий спектр вооружения, в том числе - ракеты, против которых украинская Противовоздушная оборона пока бессильна.

Источник: спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона

Прямая речь: "Противник использовал большой спектр вооружения. Для чего это делается? Чтобы рассредоточить внимание противовоздушной обороны. Со всех направлений, фактически из трех морей - Черное, Азовское и Каспий - был нанесен удар различными типами авиационной техники и кораблями ЧФ РФ.

В том числе ракеты, против которых украинская ПВО пока не имеет средств для перехвата: зенитная управляемая ракета С-300, которую фактически ежедневно пускают оккупанты по прифронтовым зонам, летит по баллистической траектории (ныне было запущено 13 таких ракет), (аэробаллистическая) ракета "Кинжал", на этот раз выпустили аж 6.

Не припоминаю, чтобы столько "Кинжалов" выпускали вообще за один удар во время этой войны. Противник не имеет много этих ракет, речь идет о десятках (по данным разведки, до 50)... Также враг произвеил 6 пусков Х-22 - ракеты наиболее разрушительной силы (950 килограммов боевая часть)".

Детали: Поэтому Игнат призвал не пренебрегать сигналами тревоги, которая объявляется из-за взлета истребителей МиГ-31К, которые являются носителями "Кинжалов".

Спикер Воздушных сил отметил, что в целом это не свидетельствует о какой-то "смене тактики" противником. Россия с первых дней войны наносит удары с разных направлений.

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Основными целями нынешней атаки предварительно считаются объекты гражданской инфраструктуры. Информацию об этом официально могут предоставлять представители местной власти.

Что предшествовало: Ночью 9 марта по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

Утром главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Россия выпустила по Украине 81 ракету различного типа, противовоздушная оборона сбила 34 из 48 крылатых ракет.

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