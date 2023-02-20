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Пригожин резко пожаловался на нехватку боеприпасов: гибнет вдвое больше наемников

Катерина ТищенкоПонедельник, 20 февраля 2023, 16:13
Пригожин резко пожаловался на нехватку боеприпасов: гибнет вдвое больше наемников
ЕВГЕНИЙ ПРИГОЖИН. ФОТО GETTYIMAGES

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил российское военное руководство в том, что "вагнеровцам" не дают боеприпасы, которые есть в наличии на складах.

Источник: заявление Пригожина, которое публикует его пресс-служба

Прямая речь: "Как говорится, говно кипит, кровь бурлит, но вопросы, которые я задавал по боеприпасам, к сожалению, остаются абсолютно нерешенными. И это серьезнейшая проблема… Причем я знаю склады, знаю номера партий, номера ящиков, четко понимаю, где и что находится и знаю о том, что эти боеприпасы есть. Не могу решить эту проблему, несмотря на все свои знакомства, связи...

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Ни у кого нет никакого понимания, откуда взялись некие лимиты, откуда взялись процедуры, по которым нужно получать. Никто не знает путей подписания тех или иных документов. Все кивают куда-то наверх, говоря о том, что "вы же знаете, Евгений Викторович, у вас непростые отношения вот там, - показывают пальцем вверх и закатывают глаза, - поэтому вам надо пойти извиниться и повиниться, и тогда ваши бойцы получат боеприпасы".

Детали: По словам Пригожина, из-за нехватки боеприпасов сейчас в развязанной Россией войны против Украины каждый день умирает в два раза больше "вагнеровцев" и членов "других воинских подразделений, которые мы не можем прикрыть".

"Неужели совести нету, чтобы прекратить вы…бываться, как муха на стекле, прекратить строить козни? Заявки пишутся каждый день по согласованному регламенту, передаются в соответствующие органы. Но после этого никто не знает, кто должен дать ответ и куда они должны пойти", - пожаловался владелец "Вагнера".

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Он также заявил, что те, кто мешает его наемникам победить в войне против Украины, "прямо работают на врага, помогают врагу сломать хребет России".

"Я никого не обвиняю и никому не хочу предъявить ничего, я просто говорю: оставьте свои капризы, свои принципы и дайте боеприпасы. Я не тыкаю вам в нос тем, что вы завтракаете, обедаете и ужинаете с золотой посуды и отправляете своих дочек, внучек и жучек отдыхать по дубаям, не стесняясь ничего, в тот момент, когда русский солдат гибнет на фронте. Я просто прошу: дайте боеприпасы", - заявил Пригожин.

Предыстория:

  • 9 февраля Пригожин без объяснения причин заявил, что набор заключенных в признанную преступной ЧВК полностью прекращен.
  • Пригожин назвал три основные причины, почему он был полностью отстранен от вербовки заключенных российских колоний. Одна из причин - противодействие военного руководства.
  • Лидер Чечни Рамзан Кадыров, похоже, отклонил предложение Пригожина присоединиться к новой информационной кампании против Министерства обороны России, убеждены аналитики Института изучения войны.

Темы: ПригожинвойнаРосcия
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