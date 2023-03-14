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Военные РФ в Белгородской области пытаются отвлечь на себя внимание ВСУ – Генштаб

Татьяна ЛозовенкоВторник, 14 марта 2023, 18:36
Военные РФ в Белгородской области пытаются отвлечь на себя внимание ВСУ – Генштаб
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Российские военные прибегают к демонстративным действиям в Белгородской области РФ, чтобы не допустить переброски подразделений Вооруженных сил Украины на другие направления.

Источник: Генштаб

Дословно: "Противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. А на территории Белгородской области ВС РФ держат группировки войск для проведения демонстративных действий, чтобы не допустить переброски наших подразделений на другие направления".

Детали: Авиация Сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения личного состава противника.

В течение суток противник нанес 30 авиационных и 8 ракетных ударов, один из которых – по городу Краматорск. Повреждено трехэтажное жилое здание, есть погибшие и раненые среди местного населения. Еще один ракетный удар оккупанты нанесли по городу Затока Одесской области – обломками ракеты повреждено одно из зданий детского учебного заведения "Золотая Рыбка". Жертв и потерь среди местного населения нет. 

Кроме того, оккупанты совершили более 33 обстрелов из РСЗО.

Российский агрессор основные усилия сосредоточивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Противник не оставляет попыток выхода на административную границу Донецкой и Луганской областей.

ВИДЕО ДНЯ

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. 

В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Архиповка, Михальчина Слобода, Колос и Елино Черниговской области, Украинское, Зноб-Новгородское, Середина-Буда, Ромашково, Бачевск, Стариково, Волфино, Грабовское и Порозок на Сумщине, а также Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Гранов, Глубокое, Красное, Бологовка, Красное Первое, Двуречная и Западное Харьковской области. 

На Купянском и Лиманском направлениях в течение суток противник безуспешно пытался прорвать оборону украинских войск.  В очередной раз артиллерийским обстрелам подверглись ряд населенных пунктов вдоль линии боевого соприкосновения, а именно: Двуречная, Гряниковка, Масютовка, Крохмальное Харьковской области; Новоселовское, Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка и Золотаревка Луганской области. Оккупанты вели безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки. 

На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут, где продолжаются постоянные позиционные бои. В то же время наши защитники отбили атаки противника в районах населенных пунктов Ягодное, Хромовое и Орехово-Васильевка. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Никифоровка, Васюковка, Миньковка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Константиновка, Курдюмовка, Озаряновка и Дилиевка Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Невельское, Новокалиново и Марьинка. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Бердичи, Каменка, Авдеевка, Водяное, Нетайлово, Красногоровка, Невельское, Марьинка, Георгиевка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов, рядом с линией соприкосновения, в частности, Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Заречное, Железнодорожное, Каменское, Марьевка и Новоселка Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Качкаровка, Веселое, Ивановка, Никольское, Антоновка, Зеленовка, Днепровское и Береговое Херсонской области и город Херсон.

Темы: РосcияВооруженные силыГенштабвойна
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