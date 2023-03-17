Пригожин придумал кремлевский заговор против себя, чтобы подчеркнуть собственную влиятельность – ISW

Военные аналитики пришли к выводу, что основатель "Вагнера" Евгений Пригожин придумал кремлевский заговор против себя, чтобы показать собственную значимость на внутриполитическом уровне России.

Источник: ISW

Детали: Российская Федеральная служба государственной безопасности (ФСБ), похоже, пытается проникнуть на российскую оборонно-промышленную базу способом, напоминающим взаимодействие КГБ с советским военным ведомством.

Реклама:

Соответственно это свидетельствует, что ФСБ не доверяет российскому военному руководству и проводит проверки российской техники и закупки оснащения.

Финансист группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что получил запрос от прессы, который разоблачает сговор президента России Владимира Путина и секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с целью подорвать и "нейтрализовать" группу "Вагнер".

Пресс-служба Пригожина опубликовала 16 марта якобы запрос на комментарий от российского издания, которое спрашивало, знал ли Пригожин о якобы обсуждении между Путиным и Патрушевым относительно будущего Вагнера.

ВИДЕО ДНЯ

В пресс-комментарии утверждается, что информация об этих обсуждениях недавно распространилась в российском и украинском Telegram-каналах, и утверждается, что Патрушев сказал Путину, что от Вагнера "ничего не останется" через "полтора-два месяца".

Пригожин опубликовал аудиозапись в ответ на заявленный комментарий для прессы, в котором заявил, что не слышал о подобных переговорах и не видел спекуляций по этому поводу в телеграм-каналах. Он отметил, что российские спецслужбы должны заниматься обезвреживанием угроз России, откуда бы они ни исходили.

ISW не нашел никакой информации, которая бы свидетельствовала о том, что эти переговоры состоялись, а также не зафиксировал никаких спекуляций в российском информационном пространстве на эту тему.

В институте отмечают, что отсутствие внешнего подтверждения по этому поводу наводит на мысль, что Пригожин сфабриковал сообщение об этом якобы сговоре, чтобы провести несколько информационных операций от имени "Вагнера" и собственной репутации.

Аналитики предполагают: похоже, Пригожин тщательно создает информационные условия, чтобы обвинить Патрушева в неудачах "Вагнера" и потенциальных репрессиях против ЧВК, а также представить вымышленный сценарий, согласно которому "Вагнер" представляет прямую угрозу на внутриполитическом уровне России.

"Эти усилия, похоже, являются дальнейшим этапом кампании Пригожина против российского военного истеблишмента, а Патрушев может стать следующей мишенью Пригожина после его скоординированных информационных кампаний против Министерства обороны и Генерального штаба России", - говорится в обзоре института.

В отчете ISW анализируют выступление российского диктатора, который убеждал россиян "в экономической устойчивости" РФ. Путин попытался заверить российскую общественность, что война в Украине не будет иметь значительных долгосрочных экономических последствий, что, вероятно, является частью усилий Кремля по подготовке россиян к затяжной войне.

Он утверждал, что якобы экономическая устойчивость России опровергла прогнозы западных аналитиков, которые предсказывали пустые полки магазинов и массовый дефицит товаров в России из-за западных санкций.

Эксперты предполагают, что Путин, вероятно, пытался успокоить российскую общественность, поскольку Кремль все чаще дает понять россиянам, что намерен вести затяжную войну в Украине и неявно обрекает российскую экономику на неопределенный период жестких западных санкций.

Кроме того, по их мнению, Кремль также, вероятно, пытается заверить российскую общественность, что производство, связанное с войной, не окажет негативного влияния на остальную часть российской экономики, поскольку российские чиновники продолжают усилия, направленные на постепенную мобилизацию большей части российского ОПК.

Основные выводы за 16 марта института о боевых действиях: