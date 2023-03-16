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У Чорному морі нетипова активність і кількість ворога – ОК "Південь"

Ірина БалачукЧетвер, 16 березня 2023, 07:52
У Чорному морі нетипова активність і кількість ворога – ОК Південь
Запуск російських "Калібрів" з Чорного моря. Фото ілюстративне з "РИА Новости"

Українські оборонці фіксують у Чорному морі нетипову активність росіян – ворог вивів 20 кораблів і дуже багато одиниць допоміжного флоту.

Джерело: керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі марафону новин 16 березня

Пряма мова Гуменюк: "Ми ретельно спостерігаємо за корабельним угруповання у Чорному морі і за діями ворога.

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Зафіксована нетипова активність і кількість корабельного угруповання. Наразі в Чорному морі перебуває 20 одиниць, серед яких 4 ракетоносії – один з них підводний – 28 ракет, по максимуму якщо говорити, можуть бути споряджені для запуску".

Деталі: Також, за її словами, у морі зафіксовано багато одиниць допоміжного флоту.

Усі кораблі розосереджені, тож можливо, росіяни таки хочуть знайти уламки американського безпілотника, про що вони говорили раніше.

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Гуменюк зазначила, що окупанти намагаються "максимально покривати театр морських дій в Чорному морі і намагаються приховувати свої дії" від українських захисників, але ретельне спостереження за ними дає свої результати – оборонці бачать і розуміють ворожі кроки наперед.  

Передісторія:

  • Військово-повітряні сили США 14 березня виступили із заявою, у якій повідомили, що російський винищувач Су-27 під час перехоплення пошкодив над Чорним морем американський розвідувально-ударний БПЛА MQ-9 Reaper, внаслідок чого безпілотник довелося затопити.
  • Координатор з питань комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі зазначив: попри те, що  перехоплення російськими літаками американських над Чорним морем – не рідкість, епізод, який стався у вівторок, був унікальним з огляду на те, наскільки "небезпечними, непрофесійними і нерозважливими" були дії Росії.
  • Міністерство оборони Росії заявило, що їхні винищувачі Су-27 не мають стосунку до падіння американського безпілотника MQ-9 Reaper у Чорному морі, і що він, мовляв, наблизився до окупованого Криму й "летів із порушеннями".
  • Міністерство оборони США в свою чергу заявило, що працює над розсекреченням візуальної інформації, пов’язаної з інцидентом у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.
  • NBC News повідомило, що найвище керівництво Кремля схвалило агресивні дії російських військових винищувачів проти американського військового безпілотника над Чорним морем.

Теми: Чорне мореРосіявійна
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