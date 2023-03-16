У Чорному морі нетипова активність і кількість ворога – ОК "Південь"
Українські оборонці фіксують у Чорному морі нетипову активність росіян – ворог вивів 20 кораблів і дуже багато одиниць допоміжного флоту.
Джерело: керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі марафону новин 16 березня
Пряма мова Гуменюк: "Ми ретельно спостерігаємо за корабельним угруповання у Чорному морі і за діями ворога.
Зафіксована нетипова активність і кількість корабельного угруповання. Наразі в Чорному морі перебуває 20 одиниць, серед яких 4 ракетоносії – один з них підводний – 28 ракет, по максимуму якщо говорити, можуть бути споряджені для запуску".
Деталі: Також, за її словами, у морі зафіксовано багато одиниць допоміжного флоту.
Усі кораблі розосереджені, тож можливо, росіяни таки хочуть знайти уламки американського безпілотника, про що вони говорили раніше.
Гуменюк зазначила, що окупанти намагаються "максимально покривати театр морських дій в Чорному морі і намагаються приховувати свої дії" від українських захисників, але ретельне спостереження за ними дає свої результати – оборонці бачать і розуміють ворожі кроки наперед.
Передісторія:
- Військово-повітряні сили США 14 березня виступили із заявою, у якій повідомили, що російський винищувач Су-27 під час перехоплення пошкодив над Чорним морем американський розвідувально-ударний БПЛА MQ-9 Reaper, внаслідок чого безпілотник довелося затопити.
- Координатор з питань комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі зазначив: попри те, що перехоплення російськими літаками американських над Чорним морем – не рідкість, епізод, який стався у вівторок, був унікальним з огляду на те, наскільки "небезпечними, непрофесійними і нерозважливими" були дії Росії.
- Міністерство оборони Росії заявило, що їхні винищувачі Су-27 не мають стосунку до падіння американського безпілотника MQ-9 Reaper у Чорному морі, і що він, мовляв, наблизився до окупованого Криму й "летів із порушеннями".
- Міністерство оборони США в свою чергу заявило, що працює над розсекреченням візуальної інформації, пов’язаної з інцидентом у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.
- NBC News повідомило, що найвище керівництво Кремля схвалило агресивні дії російських військових винищувачів проти американського військового безпілотника над Чорним морем.