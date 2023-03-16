У Чорному морі нетипова активність і кількість ворога – ОК "Південь"

Запуск російських "Калібрів" з Чорного моря. Фото ілюстративне з "РИА Новости"

Українські оборонці фіксують у Чорному морі нетипову активність росіян – ворог вивів 20 кораблів і дуже багато одиниць допоміжного флоту.

Джерело: керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі марафону новин 16 березня

Пряма мова Гуменюк: "Ми ретельно спостерігаємо за корабельним угруповання у Чорному морі і за діями ворога.

Зафіксована нетипова активність і кількість корабельного угруповання. Наразі в Чорному морі перебуває 20 одиниць, серед яких 4 ракетоносії – один з них підводний – 28 ракет, по максимуму якщо говорити, можуть бути споряджені для запуску".

Деталі: Також, за її словами, у морі зафіксовано багато одиниць допоміжного флоту.

Усі кораблі розосереджені, тож можливо, росіяни таки хочуть знайти уламки американського безпілотника, про що вони говорили раніше.

Гуменюк зазначила, що окупанти намагаються "максимально покривати театр морських дій в Чорному морі і намагаються приховувати свої дії" від українських захисників, але ретельне спостереження за ними дає свої результати – оборонці бачать і розуміють ворожі кроки наперед.

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