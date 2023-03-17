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Генпрокурор Костин: Путин теперь подозреваемый, за границей его могут арестовать

Александр ШумилинПятница, 17 марта 2023, 17:02
Генпрокурор Костин: Путин теперь подозреваемый, за границей его могут арестовать
Фото: Слуга народа

Президент РФ Владимир Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления и за пределами России его могут арестовать и передать в суд.

Источник: сообщение Костина

Прямая речь: "Отныне российский президент имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления - незаконной депортации и перемещения украинских детей. Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента РФ Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Львовой-Беловой.

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Это означает, что за пределами России (в странах, которые ратифицировали Римский статут - ред.) Путина должны арестовать и передать в суд. А мировые лидеры трижды будут думать, прежде чем пожимать ему руку или садиться с ним за стол переговоров.

Мир получил сигнал, что российский режим является преступным и его руководство и приспешники будут привлечены к ответственности".

Детали: По словам Костина Офис Генерального прокурора передал МУС более 40 томов материалов - более 1000 страниц. Всего в производствах, в которых Офис Генпрокурора осуществляет процессуальное руководство, зафиксировано депортацию более 16 тысяч детей из Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областей.

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Справочно: Юрисдикция МУС распространяется в странах, ратифицировавших Римский статут. Украина не является участницей Римского статута. Однако Украина дала Международному уголовному суду право расследовать преступления на своей территории.

Участниками Римского статута являются 123 государства, среди которых в том числе - государства Южной Америки и около половины государств Африки, поэтому им необходимо будет учитывать выданные МУС ордера. Не подписали и не ратифицировали устав, среди прочих, Китай, Индия, Беларусь, Турция и Казахстан. Россия, как и США, подписывала устав, но впоследствии отозвала свою подпись.

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Предыстория: 

  • В октябре прошлого года уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила Путину, что "усыновила" похищенного из Мариуполя ребенка.  По ее словам, только по состоянию на октябрь в РФ вывезли до 2 тыс. детей-сирот из социальных учреждений, а 350 детей с Донбасса уже "пристроены" в приемные семьи в 16 регионах РФ.
  • Накануне сообщалось, что Международный уголовный суд готовится открыть два дела о военных преступлениях РФ в Украине: в связи с похищениями украинских детей и умышленными атаками России против гражданской инфраструктуры Украины.
  • 17 марта Палата досудебного производства II Международного уголовного суда в пятницу выдала ордера на арест президента России Владимира Путина в связи с ситуацией в Украине.

Темы: Костин АндрейПутинарестГенпрокуратура
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