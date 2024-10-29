Ордер на арест Путина, фиксация военных преступлений РФ: Костин отчитался за 2 года в должности

Андрей Костин говорит, что на посту генпрокурора посвятил себя комплексной трансформации системы уголовной юстиции в условиях полномасштабной войны.

Источник: Костин в Facebook

Прямая речь: "Уверенно могу сказать, что сейчас Украина является первой в мире страной, которая в условиях активных боевых действий не только системно документирует, но и расследует военные преступления. Установлен 721 подозреваемый, 514 обвинительных актов направлены в суд, 133 военных преступника получили реальные судебные приговоры.

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Особое внимание мы с командой уделяли обеспечению ответственности агрессора за преступления, которые повлекли масштабный долгосрочный ущерб для будущих поколений. Это военные преступления против окружающей среды и экоцид, а также преступления врага против нашего культурного наследия".

Детали: Костин напомнил также, что благодаря системному взаимодействию ОГП с Международным уголовным судом мир увидел исторические первые ордера на арест лидера страны-агрессора Владимира Путина и его приспешницы Львовой-Беловой (причастна к похищению украинских детей -ред.) и впоследствии еще четыре ордера на арест высшего военного руководства российского режима.

Было также налажено сотрудничество с более чем 20 странами, которые начали собственные расследования военных преступлений России по принципу универсальной юрисдикции. В производствах США и Литвы уже предъявлены обвинения военным РФ.

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Костин признает, что "не все системные проблемы удалось решить" за время его пребывания в должности.

Прямая речь: "Поэтому, по европейской практике, как лицо, которое несет политическую ответственность за действия подчиненных, я принял решение подать заявление об увольнении, которое попросил ВР поддержать.

Спасибо парламенту и президенту Владимиру Зеленскому за доверие. Спасибо нашим военным, которые защищают нашу свободу. Всем прокурорам, следователям, детективам, оперативным подразделениям, нашим разведкам, всем, кто обеспечивает правопорядок, расследует преступления и восстанавливает справедливость.

На нашем пути к Великой Победе каждый может допускать ошибки. Но я хотел бы, чтобы мы всегда помнили и о наших достижениях. Ведь Великая Победа состоит из ежедневных побед, каждого и каждой, кто защищает нас на фронте и работает ради будущего нашего государства".

Предыстория: