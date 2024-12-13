Костина планируют отправить в Нидерланды послом – источники

Бывшего генерального прокурора Андрея Костина должны назначить послом Украины в Нидерландах.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на собеседника в команде президента, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: "Суспільне" не приводит подробностей. Источник УП подтвердил, что решение о назначении Костина послом планируется.

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"Что касается должности генерального прокурора, то решение о преемнике Костина еще не принято, но готовится", - добавил собеседник "Суспільного".

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