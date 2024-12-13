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Костина планируют отправить в Нидерланды послом – источники

Валентина РоманенкоПятница, 13 декабря 2024, 19:03
Костина планируют отправить в Нидерланды послом – источники
Андрей Костин. фото ОГП

Бывшего генерального прокурора Андрея Костина должны назначить послом Украины в Нидерландах.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на собеседника в команде президента, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: "Суспільне" не приводит подробностей. Источник УП подтвердил, что решение о назначении Костина послом планируется.

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"Что касается должности генерального прокурора, то решение о преемнике Костина еще не принято, но готовится", - добавил собеседник "Суспільного".

Предыстория:

  • На заседании 29 октября Верховная Рада дала согласие на увольнение с должности генерального прокурора Андрея Костина.
  • Костин заявил, что подает в отставку после заседания СНБО 22 октября. Этому предшествовал ряд разоблачений прокуроров в получении безосновательных льгот и инвалидности.
  • После отставки Костина источники УП сообщали, что в Офисе президента еще не определились с преемником Костина (ищут "чистого и незашкваренного" кандидата), выполнять эти обязанности пока будет его первый заместитель Алексей Хоменко.
  • Отчитываясь в своем Facebook, Костин отметил, что на посту генпрокурора посвятил себя комплексной трансформации системы уголовной юстиции в условиях полномасштабной войны.
  • Андрей Костин был назначен на должность генпрокурора указом президента от 28 июля 2022 года.

Костин Андрей
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