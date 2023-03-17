Шкарлет уходит с должности министра образования и науки – источники УП

Сергей Шкарлет уходит с должности министра образования и науки Украины, он сам подаст в отставку.

Источник: собеседника "Украинской правды" в органах власти и образовательных кругах

Детали: Заявление об отставке с должности министра Шкарлет, вероятно, подаст в пятницу 17 марта.

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Информацию об отставке Шкарлета УП подтвердили в Кабинете министров, Офисе президента и Верховной Раде.

Сам министр на звонки не ответил и письменно тоже не прокомментировал эту информацию.

По данным источников в образовательных кругах, в пятницу Шкарлета вызвали в Офис президента.

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Собеседники УП рассказали, что в качестве кандидатов на должность главы МОН рассматривают добровольца 95-й бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ, а до того директора Малой академии наук Украины Оксена Лисового, а также ученого и педагога Инну Ящук, которая с января исполняет обязанности госсекретаря Министерства внутренних дел.

По данным депутатов, работающих в профильном комитете Верховной Рады, среди кандидатов на должность министра также рассматривают депутата от "Слуги народа" Юлию Гришину.

Напомним: Общественность неоднократно требовала отставки Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки. На протесты выходили и активисты, и педагоги, и студенты. Акции проходили и в 2020 году, и перед вторжением России в 2022 году. В Верховной Раде также собирали подписи за отставку Шкарлета. Однако он оставался в должности.

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