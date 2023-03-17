Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Шкарлет уходит с должности министра образования и науки – источники УП

"Украинская правда"Пятница, 17 марта 2023, 18:45
Шкарлет уходит с должности министра образования и науки – источники УП
Сергей Шкарлет, фото Минобразования

Сергей Шкарлет уходит с должности министра образования и науки Украины, он сам подаст в отставку.

Источник: собеседника "Украинской правды" в органах власти и образовательных кругах

Детали: Заявление об отставке с должности министра Шкарлет, вероятно, подаст в пятницу 17 марта.

Информацию об отставке Шкарлета УП подтвердили в Кабинете министров, Офисе президента и Верховной Раде.

Сам министр на звонки не ответил и письменно тоже не прокомментировал эту информацию. 

По данным источников в образовательных кругах, в пятницу Шкарлета вызвали в Офис президента.

Собеседники УП рассказали, что в качестве кандидатов на должность главы МОН рассматривают добровольца 95-й бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ, а до того директора Малой академии наук Украины Оксена Лисового, а также ученого и педагога Инну Ящук, которая с января исполняет обязанности госсекретаря Министерства внутренних дел.

ВИДЕО ДНЯ

По данным депутатов, работающих в профильном комитете Верховной Рады, среди кандидатов на должность министра также рассматривают депутата от "Слуги народа" Юлию Гришину.

Напомним: Общественность неоднократно требовала отставки Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки. На протесты выходили и активисты, и педагоги, и студенты. Акции проходили и в 2020 году, и перед вторжением России в 2022 году. В Верховной Раде также собирали подписи за отставку Шкарлета. Однако он оставался в должности. 

Читайте также: Почему отставка Шкарлета важнее партийной дисциплины

УП, дополнено
Темы: ШкарлетМинобразованияКабинет министровкадры
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Лидер Китая в российских СМИ озвучил мнение о войне в Украине

Президент Чехии: Украина будет иметь только одну попытку для большого контрнаступления

Нардеп от "Слуги народа" стал участником смертельного ДТП

В учебном центре на Черниговщине погибли четверо военных

Зеленский: Ордер на арест Путина – поворотный момент

UBS заключил соглашение о покупке швейцарского банка Credit Suisse

Все новости...
Шкарлет
Школы готовы к старту обучения в смешанном режиме – Шкарлет
Россияне не разрешают детям с оккупированных территорий сдавать НМТ – Шкарлет
В регионах Украины создадут комиссии, которые будут заниматься безопасностью учащихся – Шкарлет
Последние новости
03:48
С начала полномасштабной войны погибли 68 украинских спасателей – ГСЧС
03:28
Сопротивление: Из-за лечения военных РФ в Крыму – дефицит крови и лекарств для гражданских
02:36
Украинские военные тренировались в Италии по использованию системы ПВО SAMP-T – СМИ
01:40
Лидер Китая в российских СМИ озвучил мнение о войне в Украине
00:40
Президент Чехии: Украина будет иметь только одну попытку для большого контрнаступления
23:50
Россияне за день обстреляли 7 общин Сумщины, повреждена ферма
23:23
Женская сборная Украины впервые взяла "серебро" чемпионата Европы по футзалу
23:06
Путин перед приездом Си опять заговорил о "дипломатическом урегулировании" войны
22:31
Нардеп от "Слуги народа" стал участником смертельного ДТП
22:10
Посол Польши во Франции: Если Украина не защитит себя, мы будем вынуждены вступить в конфликт
Все новости...