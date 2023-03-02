Данилов анонсировал изменение стратегии освобождения Крыма
Четверг, 2 марта 2023, 11:35
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что Украина изменит стратегию будущей деоккупации Крыма.
Источник: Данилов в Twitter
Прямая речь секретаря СНБО: "Стратегия деоккупации Крыма – время новой редакции. Очередность средств деоккупации – политико-дипломатических, военных, экономических и т.д. – требует изменения приоритетов".
Стратегія деокупації Криму – час нової редакції. Черговість засобів деокупації – політико-дипломатичних, військових, економічних тощо – вимагає зміни пріоритетів.— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) March 2, 2023
Детали: В чем будет заключаться суть этих изменений, а какие-либо другие подробности Данилов не сообщил.
Предыстория:
- Российские захватчики для усиления обороны строят в оккупированном Крыму фортификационные сооружения.
- Президент Владимир Зеленский уверен, что с возвращением Крыма наступит мир в Украине.
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