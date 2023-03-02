Данилов анонсировал изменение стратегии освобождения Крыма

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что Украина изменит стратегию будущей деоккупации Крыма.

Источник: Данилов в Twitter

Прямая речь секретаря СНБО: "Стратегия деоккупации Крыма – время новой редакции. Очередность средств деоккупации – политико-дипломатических, военных, экономических и т.д. – требует изменения приоритетов".

Стратегія деокупації Криму – час нової редакції. Черговість засобів деокупації – політико-дипломатичних, військових, економічних тощо – вимагає зміни пріоритетів. March 2, 2023

Детали: В чем будет заключаться суть этих изменений, а какие-либо другие подробности Данилов не сообщил.

Предыстория:

Российские захватчики для усиления обороны строят в оккупированном Крыму фортификационные сооружения.

Президент Владимир Зеленский уверен, что с возвращением Крыма наступит мир в Украине.