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Данилов анонсировал изменение стратегии освобождения Крыма

Ирина БалачукЧетверг, 2 марта 2023, 11:35
Алексей Данилов. Фото СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что Украина изменит стратегию будущей деоккупации Крыма.

Источник: Данилов в Twitter

Прямая речь секретаря СНБО: "Стратегия деоккупации Крыма – время новой редакции. Очередность средств деоккупации – политико-дипломатических, военных, экономических и т.д. – требует изменения приоритетов".

Детали: В чем будет заключаться суть этих изменений, а какие-либо другие подробности Данилов не сообщил.

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Темы: ДаниловКрымдеоккупация
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