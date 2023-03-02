ФСБ прибыла на Херсонщину, враг усилил фильтрацию на юге – Генштаб

В некоторые населенные пункты оккупированной части Херсонщины прибыли сотрудники российской ФСБ, враг усилил фильтрационные мероприятия на юге Украины.

Источник: Генштаб

Дословно: "Противник усилил фильтрационные мероприятия на временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей. В частности, в населенные пункты Песчановка и Пойма Херсонской области прибыли представители ФСБ. Проводятся массовые обыски жилых помещений, проверка телефонов. Основное внимание оккупанты уделяют людям, чьи родственники выехали на неоккупированную часть Украины".

Детали: Кроме того, по информации Генштаба, во многих школах Херсонской области оккупанты ввели обязательные "кадетские классы", начиная с первого класса. Учеников обязали носить униформу и посещать дополнительные занятия по "патриотическому" воспитанию.

Из-за дефицита учителей на работу принимают пророссийских местных жителей без педагогического образования, которым преимущественно более 50 лет. Для легализации, в соответствии с российским законодательством, их зачисляют на заочную форму обучения в профильные вузы России.