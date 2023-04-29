Оккупанты усилили фильтрационные мероприятия на Херсонщине – Генштаб

РОССИЙСКИЙ ВОЕННЫЙ НА ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ARMYINFORM

Российские оккупанты усилили фильтрационные мероприятия на захваченных территориях Херсонской области, враг проводит обыски в домах местных жителей.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Противник усилил фильтрационные мероприятия на временно захваченной территории Херсонской области.

В населенных пунктах Малоалександровка, Новониколаевка, Скадовск и Лазурное проводятся массовые обыски жилых помещений и проверки телефонов".

Детали: По информации Генштаба, наиболее придирчиво враг проверяет граждан, которые имеют сим-карты украинских операторов.