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Оккупанты усилили фильтрационные мероприятия на Херсонщине – Генштаб

"Украинская правда"Суббота, 29 апреля 2023, 06:42
Оккупанты усилили фильтрационные мероприятия на Херсонщине – Генштаб
РОССИЙСКИЙ ВОЕННЫЙ НА ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ARMYINFORM

Российские оккупанты усилили фильтрационные мероприятия на захваченных территориях Херсонской области, враг проводит обыски в домах местных жителей.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Противник усилил фильтрационные мероприятия на временно захваченной территории Херсонской области.

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В населенных пунктах Малоалександровка, Новониколаевка, Скадовск и Лазурное проводятся массовые обыски жилых помещений и проверки телефонов".

Детали: По информации Генштаба, наиболее придирчиво враг проверяет граждан, которые имеют сим-карты украинских операторов.

Темы: Херсонская областьфильтрацияоккупация
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