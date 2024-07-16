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На ВОТ оккупанты создают отряды для "фильтраций" – сопротивление

Ольга ГлущенкоВторник, 16 июля 2024, 06:30
На ВОТ оккупанты создают отряды для фильтраций – сопротивление
скриншот

По данным национального сопротивления, на временно оккупированных территориях захватчики создают при так называемом "МВД" отдельные отряды для фильтрационных мероприятий местного населения.

Источник: ЦНС

Дословно: "В частности, именно эти полицаи будут осуществлять проверки населения и техники, а также осуществлять "охрану" фильтрационных лагерей, где оккупанты незаконно удерживают украинцев, которых подозревают в нелояльности".

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Напомним: Ранее сопротивление сообщало, что россияне развернули в Поволжье масштабное строительство фильтрационных лагерей под видом детских так называемых пионерских лагерей.

Знать больше: Массовые депортации украинцев: от советского "укрепления национального единства" до современных военных преступлений России

Темы: оккупацияфильтрация
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