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В Крыму оккупанты проводят новую волну фильтрационных мероприятий – сопротивление

Ольга ГлущенкоПятница, 20 сентября 2024, 04:44
В Крыму оккупанты проводят новую волну фильтрационных мероприятий – сопротивление
фото: ЦНС

По данным национального сопротивления, российские захватчики проводят новую волну фильтрационных мероприятий во временно оккупированном Крыму.

Источник: ЦНС

Дословно: "Блокирование целых районов и тщательная проверка местных жителей продолжается во временно оккупированном Крыму. Такие меры фильтрации начались на захваченном полуострове с целью выявления "неблагонадежных" элементов".

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Детали: В ЦНС отмечают, что происходит все под видом военных учений "Барс-Крым". Местный гауляйтер Сергей Аксенов (назначенный оккупантами глава Крыма - ред.) призвал крымчан содействовать в проведении учений.

Сопротивление добавляет, что такие рейды враг проводит регулярно на временно оккупированных территориях.

Дословно: "Недавно усилили контроль всех гражданских, которые планируют выезд с ВОТ Херсонщины. Это касается тех украинцев, которые не обменяли свои паспорта на российскую бумажку".

Крымоккупацияфильтрация
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