Представитель ГУР объяснил, почему россияне взялись "освобождать" Брянскую область от режима Путина

По мнению представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, события в Брянской области РФ свидетельствуют о том, что россияне начинают бороться с режимом диктатора Владимира Путина. Юсов прогнозирует, что такие "восстания" могут случиться еще.

Источник: Юсов в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Правда, собственно, что полномасштабное вторжение рашистов и Путина повлекло углубление проблем внутри самой так называемой Российской Федерации.

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Россия - это нестабильное образование, внутри которого есть огромное количество сложных нерешенных вопросов, противоречий, конфликтов - межрегиональных, межэтнических, религиозных, социальных, политических и других.

И то, что сегодня граждане Российской Федерации на определенной территории восстали для того, чтобы свергнуть режим Путина, это собственно закономерное развитие после вторжения в Украину".

Детали: По мнению Юсова, вся Россия - это искусственное образование, поэтому неудивительно, что подобные "восстания" случаются. Он прогнозирует, что это не первое и не последнее подобное беспорядки.

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Представитель разведки считает, что события в Брянской области - это начало освобождения собственной страны и искупления преступлений РФ и Путина.

Он считает, что подобные события в конце концов станут причиной трансформации и демократизации России, уничтожения режима Путина и привлечением преступников к ответственности.

По словам представителя ГУР, сейчас россияне должны осознать, что война пришла не только в дом каждого украинца, но и каждого россиянина.

Прямая речь: "То, что мы сегодня могли увидеть - это реальные граждане РФ, которые решили бороться с Путиным. Это так же проблема РФ и часть россиян имеют право ее решать...

Я думаю, что для тех людей, которые принимали сегодня участие в мероприятиях против режима Путина на территории РФ, это начало освобождения собственной страны и искупления преступлений собственного государства и режима Путина".

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