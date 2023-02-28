Минобороны изменило цены на продукты в армии: яйца уже не по 17 грн

Министерство обороны опубликовало обновленные договоры по закупке продуктов для армии, согласно которым, услуга по обеспечению питания будет составлять от 137 до 144, гривен, сроки контрактов уменьшили, а цены на продукты снизились. В частности яйца будут стоить - 8-9 гривен.

Источник: пресс-служба Минобороны

Дословно: "Для соблюдения прозрачности закупок и доступа к информации и публикации отчетов по закупкам услуг по организации питания ВСУ ... 20 февраля 2023 года были внесены изменения в 8 договоров, в соответствии с которыми уменьшен срок действия соглашений и, соответственно, внесены изменения в стоимость услуги по организации питания и цены в каталоге продукции.

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Стоимость услуги по обеспечению питания составила от 137,04 грн до 144,06 грн. Снижение цен было обусловлено уменьшением сроков контрактов, что лишило поставщиков учитывать инфляцию и другие риски.

Цены на продукты, которые закупает поставщик, учитывают логистику".

Детали: Минобороны сообщает, что закупает не только сами продукты, но и услуги по "приему, хранению, перемещению, освежению запасов продовольствия, выдаче продуктов питания, их учету, приготовлению блюд в стационарных и полевых условиях, обеспечению техсредств приготовления пищи топливом, поддержанию столовых и складов, оборудования и имущества в надлежащем состоянии и их техобслуживанию, возмещению коммунальных расходов" и т.д.

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В частности, цена яиц составит 8-9 гривен в зависимости от сорта (первого или высшего), макаронных изделий - от 35,70 до 42,30 грн за килограмм.

Цена за килограмм картофеля свежего – от 12,60 до 17,70 грн, килограмм картофеля свежего раннего – от 16,90 до 40 грн, а куриное бедро – от 90,96 до 108 грн за килограмм.

Отметим, что после расследования особую огласку получила информация о "куриных яйцах по 17 гривен": в расследовании журналистов речь шла о цене за штуку.

По словам министра обороны Алексея Резникова, цены на яйца в 17 грн за штуку это "обычная техническая ошибка, которую сделал поставщик" - мол, он указывал цену за вес яиц, а не за штуки.

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Также в Минобороны сообщили о создании Межведомственной рабочей группы под председательством первого вице-премьера Юлии Свириденко по вопросам изучения новых подходов к закупке продуктов для Минобороны с использованием э-системы закупок.

Эта группа прорабатывает вопрос обновления системы, чтобы сбалансировать соблюдение секретности и публичный контроль за закупками для армии.

Информация будет публиковаться без сведений о номерах воинских частей, их местоположении и количестве личного состава.

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