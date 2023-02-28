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Минобороны изменило цены на продукты в армии: яйца уже не по 17 грн

Алена МазуренкоВторник, 28 февраля 2023, 17:51
фото: pixabay

Министерство обороны опубликовало обновленные договоры по закупке продуктов для армии, согласно которым, услуга по обеспечению питания будет составлять от 137 до 144, гривен, сроки контрактов уменьшили, а цены на продукты снизились. В частности яйца будут стоить - 8-9 гривен.

Источник: пресс-служба Минобороны

Дословно: "Для соблюдения прозрачности закупок и доступа к информации и публикации отчетов по закупкам услуг по организации питания ВСУ ... 20 февраля 2023 года были внесены изменения в 8 договоров, в соответствии с которыми уменьшен срок действия соглашений и, соответственно, внесены изменения в стоимость услуги по организации питания и цены в каталоге продукции.

Стоимость услуги по обеспечению питания составила от 137,04 грн до 144,06 грн. Снижение цен было обусловлено уменьшением сроков контрактов, что лишило поставщиков учитывать инфляцию и другие риски.

Цены на продукты, которые закупает поставщик, учитывают логистику".

Детали: Минобороны сообщает, что закупает не только сами продукты, но и услуги по "приему, хранению, перемещению, освежению запасов продовольствия, выдаче продуктов питания, их учету, приготовлению блюд в стационарных и полевых условиях, обеспечению техсредств приготовления пищи топливом, поддержанию столовых и складов, оборудования и имущества в надлежащем состоянии и их техобслуживанию, возмещению коммунальных расходов" и т.д.

В частности, цена яиц составит 8-9 гривен в зависимости от сорта (первого или высшего), макаронных изделий - от 35,70 до 42,30 грн за килограмм.

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Цена за килограмм картофеля свежего – от 12,60 до 17,70 грн, килограмм картофеля свежего раннего – от 16,90 до 40 грн, а куриное бедро – от 90,96 до 108 грн за килограмм.

Отметим, что после расследования особую огласку получила информация о "куриных яйцах по 17 гривен": в расследовании журналистов речь шла о цене за штуку.

По словам министра обороны Алексея Резникова, цены на яйца в 17 грн за штуку это "обычная техническая ошибка, которую сделал поставщик" - мол, он указывал цену за вес яиц, а не за штуки. 

 
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Также в Минобороны сообщили о создании Межведомственной рабочей группы под председательством первого вице-премьера Юлии Свириденко по вопросам изучения новых подходов к закупке продуктов для Минобороны с использованием э-системы закупок.

Эта группа прорабатывает вопрос обновления системы, чтобы сбалансировать соблюдение секретности и публичный контроль за закупками для армии.

Информация будет публиковаться без сведений о номерах воинских частей, их местоположении и количестве личного состава.

Узнать больше: От вертолетов в Мексике до столовой в Константиновке. Что скрывают силовики по громким делам о коррупции в Минобороны

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Темы: Минобороныценыпродукты
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