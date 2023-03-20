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Экс-начальнику управления СБУ Харьковщины грозит пожизненное за госизмену: завершено расследование

Валентина РоманенкоПонедельник, 20 марта 2023, 12:40
Экс-начальнику управления СБУ Харьковщины грозит пожизненное за госизмену: завершено расследование
РОМАН ДУДИН. ФОТО: ПРЕСС-CЛУЖБА СБУ

Работники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении бывшего руководителя управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Романа Дудина.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: Дудина подозревают в государственной измене и совершении уголовных преступлений против установленного порядка несения военной службы.

Ему грозит пожизненное заключение. После ознакомления стороной защиты дело передадут в суд.

Установлено, что экс-руководитель управления СБУ накануне 24 февраля 2022 года знал о высокой вероятности начала полномасштабного наступления на территорию Украины вооруженных сил РФ. Но вместо организации работы по противодействию врагу, он фактически занялся саботажем.

Считая, что наступление будет успешным и надеясь, что это будет учтено оккупационными властями РФ, руководитель спецслужбы пограничного региона занялся подрывной деятельностью против Украины, причинившей вред обороноспособности и государственной безопасности, отмечают в ГБР.

В частности, он попытался отстранить председателя Харьковской областной государственной (военной) администрации от выполнения возложенных на него обязанностей. Целью этого акта было помешать осуществлению руководителем ХОГА необходимых мер правового режима военного положения и попытки захватить государственную власть в регионе.

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Также он через СМИ дискредитировал действующую власть Харькова и области, предоставляя ложную информацию. Пытался парализовать и органы безопасности региона - для этого он препятствовал функционированию единой системы управления сил безопасности и сил обороны региона.

Кроме того, умышленно не обеспечил выполнение возложенных на УСБУ в Харьковской области задач и при отсутствии никаких законных оснований отдал приказ личному составу УСБУ в Харьковской области покинуть административное помещение УСБУ и территорию Харькова.

По данным следствия, Дудин умышленно создал условия для сдачи врагу имеющихся на хранении в административном здании УСБУ в Харьковской области оружия, боеприпасов, средств обеспечения боевых действий, средств индивидуальной защиты военнослужащих.

К тому же, в условиях военного положения, самовольно оставил место несения службы без уважительных причин.

Предыстория:

  • 29 мая президент Владимир Зеленский уволил главу управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Романа Дудина за небрежное исполнение служебных обязанностей и пообещал ему расследование правоохранителей.
  • Тогда президент заявил, что Дудин "не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично".
  • 11 сентября стало известно, что Дудина задержали по подозрению в государственной измене.
  • Сам Дудин ранее отверг обвинения. Он также обвинил главу Харьковской ОГА Олега Синегубова и мэра Харькова Игоря Терехова в даче ложных показаний. Также бывший руководитель СБУ в Харьковской области требовал от директора ГБР привлечь их за это к ответственности. Судей Дудин обвиняет в предвзятости.

Темы: СБУГБРгосизмена
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