Экс-глава СБУ Харьковщины задержан за измену и оставление места службы - силовики

Правоохранители официально подтвердили задержание Романа Дудина, который до конца мая возглавлял управление СБУ в Харьковской области: ему инкриминируют государственную измену и самовольное оставление места службы.

Источник: пресс-служба Офиса генерального прокурора, ГБР, СБУ в комментарии УП

Дословно ОГП: "По данным следствия, 24 февраля 2022 начальник управления СБ в Харьковской области по собственной инициативе начал действовать в ущерб обороноспособности и государственной безопасности Украины.

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Подозреваемый препятствовал функционированию единой системы управления сил безопасности и сил обороны и не осуществлял функций и задач, возложенных на УСБУ в области защиты государственного суверенитета, конституционного строя, территориальной целостности Украины".

Дословно ГБР: "Установлено, что после 24 февраля 2022 года в то время еще руководитель регионального управления спецслужбы преднамеренно препятствовал органам управления области организовывать оборону. То есть он фактически действовал в интересах военизированных подразделений и спецслужб РФ".

Детали: Сообщается также, что Дудин, как сотрудник-военнослужащий СБУ, находясь в ведении командующего группировкой войск "Харьков", самовольно покинул место службы и незаконно находился за пределами Харьковской области.

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Отмечается, что подозреваемый отстранился от выполнения боевых распоряжений командующего и выполнения задач, связанных с организацией контрразведывательной и контрдиверсионной деятельности УСБУ в Харьковской области, а также участие этого подразделения в обороне города.

На просьбу прокомментировать вышеуказанную информацию в пресс-службе СБУ УП сообщили, что спецслужба "оказывает и продолжит оказывать максимальное содействие для объективного и беспристрастного расследования".

Что предшествовало: 11 сентября "Украинской правде" стало известно о задержании правоохранителями экс-главы СБУ Харьковщины Романа Дудина.

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