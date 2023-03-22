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ISW: "Вагнер" в ближайшие недели может остаться без большинства зэков-наемников

"Украинская правда"Среда, 22 марта 2023, 05:45
ISW: Вагнер в ближайшие недели может остаться без большинства зэков-наемников
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ С САЙТА THETIMES.CO.UK

В ближайшие недели ЧВК "Вагнер" может потерять большую часть наемников из числа завербованных заключенных, поскольку у них заканчиваются шестимесячные военные контракты, считают аналитики Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Детали: В институте отметили, что, по оценкам Министерства обороны Великобритании, тысячи осужденных "вагнеровцев", которые были завербованы осенью 2022 года, будут помилованы и освобождены, поскольку ЧВК, похоже, придерживается своего обещания освобождать осужденных после шести месяцев службы.

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Минобороны Великобритании прогнозирует, что отток осужденных ухудшит кадровый дефицит "Вагнера", поскольку Кремль заблокировал ЧВК возможность в дальнейшем набирать заключенных.

Аналитики напомнили, что 27 января президент РФ Владимир Путин совершил превентивное помилование российских осужденных, участвующих в боевых действиях в Украине.

"Заявление Кремля совпадает с хронологией, когда Путин решил полностью дистанцироваться от основателя "Вагнера" Евгения Пригожина после захвата Соледара в Донецкой области 12-13 января. 

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Кремль, вероятно, намеренно санкционировал обнародование информации о досрочном помиловании, чтобы поощрить больше осужденных "Вагнера" освободиться после окончания срока их контрактов и еще больше ослабить силы ЧВК Пригожина", – резюмировали эксперты ISW.

Темы: ВагнерПутинПригожин
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