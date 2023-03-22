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Ночная атака "Шахедов" на Киевщину: повреждены общежития в Ржищеве, 4 погибших

Ирина БалачукСреда, 22 марта 2023, 08:43
Ночная атака Шахедов на Киевщину: повреждены общежития в Ржищеве, 4 погибших
Фото ГСЧС

Четыре человека погибли и еще 7 получили ранения в результате ночной атаки россиян на город Ржищев в Киевской области, повреждены общежития, под завалами ищут еще 4 человека.

Источник: Киевская областная военная администрация в Telegram, спикер полиции Киевской области Ирина Прянишникова в комментарии Украинской правде", ГСЧС в Telegram, руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram 

Дословно КОВА: "В результате ночной атаки дронами в Киевской области поврежден гражданский объект. Известно о 3 погибших и 7 раненых".

Детали: Эту информацию УП подтвердили в полиции области. 

Прямая речь Прянишниковой: "Около 3 ночи была атака. Пострадало общежитие в одном из районов Киевской области. Есть информация о 3 погибших и 7 раненых. Всего 20 человек были доставлены в больницу". 

Обновлено: Позже представитель ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан сообщила "Украинской правде", что в 9:54 спасатели достали из-под завалов общежития тело еще одного погибшего. Таким образом по состоянию на 10 утра количество жертв ночной дроновой атаки россиян возросло до 4.

 
фото ГСЧС

Детали: На месте работают подразделения ГСЧС, полиция и экстренные службы.

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В КОВА добавили, что в результате атаки возник пожар, по состоянию на 05:50 его локализовали. 

 
фото ГСЧС

Как сообщили в ГСЧС, в результате вражеской атаки частично разрушены 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея с последующим горением в г. Ржищев Киевской области.

Отмечается, что в 06:50 пожар ликвидировали на площади 330 кв.м.  

 
фото гСЧС

По данным ГСЧС, по состоянию на 07:00 погибли 3 человека, травмированы 2 человека и спасен 1 человек, вероятно под завалами находится 4 человека.  

По состоянию на 8:40 утра разбор завалов и поисково-спасательные работы продолжаются.

По словам руководителя полиции Киевской области Андрея Небытова, сейчас неизвестна судьба 5 человек.

Он также уточнил, что среди погибших, в частности, водитель скорой помощи, который приехал спасать пострадавших.

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Темы: Киевская областьвойнажертвыбеспилотники
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