Медведев пригрозил ударом гиперзвуковой ракетой "Оникс" по суду в Гааге

Зампредседтеля Совбеза России Дмитрий Медведев пригрозил ракетным ударом по Международному уголовному суду в Гааге, который ранее выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина в связи с депортацией украинских детей в Россию.

Источник: пост Медведева в Telegram

Прямая речь Медведева: "Господа, все ходят под Богом и ракетами. Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового "Оникса" из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда. Его не сбить, увы. И суд – лишь убогая международная организация, а не население страны НАТО. Поэтому и войну не начнут. Побоятся. И жалеть никто не будет. Так что, граждане судьи, внимательно смотрите в небо".

Детали: Зампред Совбеза РФ написал традиционно длинный и полный оскорбительных эпитетов пост.

Выдачу ордера на арест Путина он назвал "окончательным обрушением системы международного права".

Дальше Медведев несколько абзацев писал оскорбления МУС, который, по мнению российского чиновника, "никому не нужен" и эффективность чей деятельности якобы "нулевая".

По мнению подчиненного Путина, судить страну и её лидеров можно в двух случаях: 1) когда сама страна дико ослабела, почти утратила суверенитет и решилась признать суд над собой; 2) когда страна проиграла войну и капитулировала.

ВИДЕО ДНЯ

Медведев верит, что после ордера на арест Путина, "последствия для международного права будут чудовищные", поскольку это решение якобы приводит "к краху основ, принципов права".

Предыстория: