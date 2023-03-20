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Медведев пригрозил ударом гиперзвуковой ракетой "Оникс" по суду в Гааге

Ирина БалачукПонедельник, 20 марта 2023, 08:25
Медведев пригрозил ударом гиперзвуковой ракетой Оникс по суду в Гааге
Дмитрий Медведев. Фото РИА Новости

Зампредседтеля Совбеза России Дмитрий Медведев пригрозил ракетным ударом по Международному уголовному суду в Гааге, который ранее выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина в связи с депортацией украинских детей в Россию.

Источник: пост Медведева в Telegram

Прямая речь Медведева: "Господа, все ходят под Богом и ракетами. Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового "Оникса" из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда. Его не сбить, увы. И суд – лишь убогая международная организация, а не население страны НАТО. Поэтому и войну не начнут. Побоятся. И жалеть никто не будет. Так что, граждане судьи, внимательно смотрите в небо".

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Детали: Зампред Совбеза РФ написал традиционно длинный и полный оскорбительных эпитетов пост.

Выдачу ордера на арест Путина он назвал "окончательным обрушением системы международного права".

Дальше Медведев несколько абзацев писал оскорбления МУС, который, по мнению российского чиновника, "никому не нужен" и эффективность чей деятельности якобы "нулевая".

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По мнению подчиненного Путина, судить страну и её лидеров можно в двух случаях: 1) когда сама страна дико ослабела, почти утратила суверенитет и решилась признать суд над собой; 2) когда страна проиграла войну и капитулировала. 

Медведев верит, что после ордера на арест Путина, "последствия для международного права будут чудовищные", поскольку это решение якобы приводит "к краху основ, принципов права".

Предыстория:

  • 17 марта Палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и Марии Алексеевны Львовой-Беловой, которая является уполномоченным президента РФ по правам ребенка.
  • Все страны-члены Международного уголовного суда теперь юридически обязаны задержать и передать в суд Путина.
  • Президент Владимир Зеленский назвал поворотным моментом выдачу Международным уголовным судом ордера на арест президента России Владимира Путина.

Темы: МедведевсудПутин
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