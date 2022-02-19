Главари боевиков ОРДЛО объявили всеобщую мобилизацию

Главари боевиков ОРДЛО, главы террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы о всеобщей мобилизации.

Источник: Пушилин в Telegram, Интерфакс

Дословно: "Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты.

Сегодня мною подписан указ о всеобщей мобилизации".

Детали: Он призвал всех мужчин так называемой "ДНР", способных держать в руках оружие, "встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей".

Пушилин также заявил, что террористы добьются "желанной и необходимой нам всем" победы, "защитят" Донбасс и "всех русских людей".

Позже российские СМИ сообщили, что главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник также подписал указ о всеобщей мобилизации.

"Постановляю: объявить на территории Луганской народной республики общую мобилизацию", - говорится в тексте его указа.

В "документе" отмечается, что в рамках указа запрещается выезд за пределы ОРЛО мужчинам возрастом от 18 до 55 лет.

Что предшествовало: 18 февраля Пушилин объявил, что жителей неподконтрольных властям Украины регионов Донецкой области начнут вывозить на территорию России.

Главарь неподконтрольных украинской власти регионов Луганской области Леонид Пасечник также объявил об эвакуации населения на территорию России.

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить всех пребывающих из ОРДЛО денежной выплатой в размере 10 тысяч рублей.

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