МВД планирует запустить единый реестр оружия в июне

Министерство внутренних дел планирует запустить единый реестр оружия в июне 2023 года.

Источник: глава МВД Игорь Клименко в эфире национального телемарафона

Детали: Министр ответил на вопросы журналистов о судьбе оружия, которое выдавали простым гражданам в начале полномасштабного вторжения РФ, и о ситуации с легализацией оружия в Украине.

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Прямая речь: "Первое: все оружие, которое легально было выдано гражданам, в том числе подразделениями Национальной полиции, на сегодняшний день учтено в единой базе. И мы не видим сейчас проблем по контролю за его использованием. Поэтому это оружие до конца войны будет оставаться у наших граждан на руках.

Мы понимаем, что после принятия во втором чтении закона о легализации оружия (сейчас проект закона о праве на гражданское огнестрельное оружие готовится ко второму чтению - ред.), ответственность за реализацию этого закона в первую очередь будет лежать на Министерстве внутренних дел и Национальной полиции. В первую очередь здесь стоит фактор безопасности, который мы с широкой общественностью, с экспертами, народными депутатами должны сейчас обсудить.

Первый шаг, который мы уже делаем сейчас - это разработка единого реестра оружия, что позволит в электронном формате обмениваться данными с субъектами хозяйствования, с другими правоохранительными структурами. Могу сейчас сказать, что мы планируем запустить единый реестр оружия ровно через три месяца - 23 июня 2023 года".

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Что предшествовало: В сентябре 2022 года заместитель министра внутренних дел Монастырского Игорь Бондаренко сообщал, что реестр оружия находится в опытной эксплуатации. По его словам, запуск планировался на октябрь 2022 года.