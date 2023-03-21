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По Одесской области ударили российские истребители: есть раненые и разрушения

Татьяна ЛозовенкоВторник, 21 марта 2023, 19:50
По Одесской области ударили российские истребители: есть раненые и разрушения
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Россия нанесла удар из истребителей Су-35 по Одесской области – есть раненые, часть ракет сбила ПВО.

Источник: УП, ZN.ua, Одесская РОА, глава ОП Андрей Ермак

Детали: По предварительной информации, взрывы - результат работы ПВО. СМИ сообщают, что фиксируется активность тактической авиации врага над акваторией Черного моря.

В Одесской области объявили воздушную тревогу в 19:31. Отбой тревоги был в 20:15. По информации УП, жители одного из жилых массивов слышали сильный запах гари. 

Дополнено: В Одесской РВА сообщили, что враг совершил ракетный удар по Одесской области. Вражеские истребители Су-35 осуществили пуск ракет с моря.

Благодаря эффективной работе сил ПВО часть ракет уничтожена, однако есть попадания, в результате чего частично поврежден гражданский дом. Есть пострадавшие, предварительно без жертв. Подразделениями ГСЧС пожар по состоянию на 20.40 локализован.

Глава ОП Андрей Ермак утверждает, что РФ нанесла удар по Одессе, а не области. По его словам, поврежден трехэтажный дом на территории монастыря. Пострадало три человека. Также он обнародовал видео последствий удара по городу.

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Что предшествовало: 21 марта россияне вывели в Черное море носители крылатых ракет "Калибр".

Темы: ОдессаОдесская областьвзрывПВО
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