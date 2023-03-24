Силы обороны за сутки отбили около 80 вражеских атак – сводка

За минувшие сутки Силы обороны отбили более 79 атак врага на 5 направлениях и нанесли удары по районам сосредоточения россиян.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Противник сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Благодаря профессиональным и слаженным действиям, наши защитники отбили на них более 79 атак противника".

Детали: За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 37 авиационных и 4 ракетных удара, один из которых – по Краматорску. Также враг совершил 82 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Враг обстрелял из минометов и ствольной артиллерии более 20 районов населенных пунктов. Среди них: Тимоновичи Черниговской области; Заруцкое и Поповка Сумской области, а также Морозовая Долина, Стрелечья, Глубокое, Красное, Терновая, Старица, Землянки, Крейдянка, Ольховатка, Шевяковка, Амбарное и Бологовка на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях в течение предыдущих суток противник враг обстрелял из артиллерии районы Гряниковки, Купянска, Крохмального, Табаевки и Тернов Харьковской области; Новоселовского, Стельмаховки, Макеевки, Невского, Песчаного и Белогоровки на Луганщине, а также Григорьевки, Верхнекаменского и Спирного Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не прекращал штурм Бахмута. Именно в районе этого города состоялось больше всего боевых столкновений на указанном направлении за прошедшие сутки.

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Также были отбиты атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Богдановка и Предтечино Донецкой области. Враг обстреливал Васюковку, Миньковку, Орехово-Васильевку, Григорьевку, Богдановку, Бахмут, Ивановское, Предтечино, Железное, Северное и Нью-Йорк в Донецкой области. В общем, от таких преступных действий оккупантов пострадало более 15 населенных пунктов.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись, в частности, Новокалиново, Новобахмутовка, Степное, Каменка, Авдеевка, Нетайлово, Ласточкино, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Угледар, Великая Новоселка, Орловка, Новомихайловка и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться. Одновременно с этим осуществлял интенсивные обстрелы, в частности, Ольговского, Малиновки, Красного, Гуляйполя, Железнодорожного, Волшебного, Белогорья, Малой Токмачки, Новоданиловки, Орехова, Новоандреевки, Степного и Каменского Запорожской области; Красного Маяка, Берислава, Львового, Новотягинки, Антоновки и города Херсон.

Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также защитники сбили две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 4 БпЛА различных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии тем временем поразили пункт управления, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, зенитно-ракетный комплекс и 2 склада горюче-смазочных материалов.