Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина вернула тела еще 83 павших защитников

Алена МазуренкоПятница, 24 марта 2023, 11:40
Украина вернула тела еще 83 павших защитников
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С АРМИЯИНФОРМ

24 марта 2023 года в Украину удалось вернуть тела еще 83 павших военных.

Источник: Минреинтеграции

Дословно: "Сегодня (24 марта - ред.) удалось вернуть домой тела 83 погибших украинских военных.

Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами".

Детали: По состоянию на 3 марта 2023 года в Минреинтеграции сообщали, что с ВОТ удалось вернуть тела 1 426 защитников Украины.

У уполномоченного по пропавшим без вести работает горячая линия: 0 800 339 247. Сообщить о пропавших можно лично уполномоченному по телефону: (099) 792-01-26. В выходные можно отправлять сообщения в Viber и Telegram на номер: (095) 896-04-21.

Темы: войнажертвыВооруженные силы
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Украинские танкисты завершили обучение в Британии

Зеленский: Неправильно, когда у бойцов ощущение, что для многих в тылу война закончилась

видео, дополненоИз Авдеевки эвакуируют коммунальщиков, отключат мобильную связь

обновлено от 16:36В Тульской области РФ упал беспилотник, есть пострадавшие

Отбор к Евро-2024: Украина проигрывала в первом матче во главе с Ротанем

НБУ больше не будет прибегать к "опасному" печатанию денег - Пышный

Все новости...
война
Россияне ударили ракетой по пункту несокрушимости в Константиновке: 5 погибших
Ночная атака на Белополье Сумщины: погиб полицейский и сторож школы
На Житомирщине до сих пор возможны отключения света – Минэнерго
Последние новости
04:45
Украинские танкисты завершили обучение в Британии
03:49
Экс-беркутовец Астахов издевался над вывезенными в Крым украинскими детьми – СМИ
02:34
"Он – сатана". В России набирает огласку запись разговора, вероятно, продюсера Пригожина и миллиардера Ахмедова с критикой Путина
01:15
Набор в "Гвардию наступления" завершается, поступило более 16 тыс. заявок
00:34
видеоПрезидент встретился с Орландо Блумом и командой ЮНИСЕФ
00:14
Зеленский анонсирует шаги для защиты от внешних и внутренних угроз
00:11
Сумщина: россияне били по 2 громадам
00:05
Зеленский: Неправильно, когда у бойцов ощущение, что для многих в тылу война закончилась
23:52
Израиль: Нетаньяху уволил министра обороны после критики судебной реформы
23:21
В Беларуси стало меньше российских военных – ГПСУ
Все новости...