Украина вернула тела еще 83 павших защитников

24 марта 2023 года в Украину удалось вернуть тела еще 83 павших военных.

Источник: Минреинтеграции

Дословно: "Сегодня (24 марта - ред.) удалось вернуть домой тела 83 погибших украинских военных.

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Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами".

Детали: По состоянию на 3 марта 2023 года в Минреинтеграции сообщали, что с ВОТ удалось вернуть тела 1 426 защитников Украины.

У уполномоченного по пропавшим без вести работает горячая линия: 0 800 339 247. Сообщить о пропавших можно лично уполномоченному по телефону: (099) 792-01-26. В выходные можно отправлять сообщения в Viber и Telegram на номер: (095) 896-04-21.