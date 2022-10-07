Евровидение-2023 будет принимать Ливерпуль

"Евровидение" от имени Украины в 2023 году будет принимать Великобритания – конкурс пройдет в городе Ливерпуль.

Источник: BBCEurovision и премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в Facebook

Прямая речь Трасс: "Искренне поздравляем Ливерпуль с тем, что он был избран принимающей стороной конкурса песни "Евровидение 2023". Гостеприимный город с гордым музыкальным наследием, Ливерпуль подготовит незабываемое шоу, которое покажет богатую культуру и творчество Украины".

По данным BBCEurovision, полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, а финал – 13 мая 2023 года.

Предыстория:

14 мая группа Kalush Orchestra заняла первое место и принесла третью в истории победу Украины в "Евровидении".

10 июня Кабинет министров создал организационный комитет по проведению в Украине в 2023 году песенного конкурса "Евровидение".

17 июня Европейский вещательный союз заявил, что конкурс Евровидения в 2023 году невозможно провести в Украине, поэтому их представители обратились к Великобритании, поскольку они заняли второе место в этом году.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что хочет обжаловать решение перенести музыкальный конкурс "Евровидение-2023" из Украины в Великобританию.

25 июля Европейский вещательный союз определился, что "Евровидение-2023" состоится в Великобритании.