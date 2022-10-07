Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Евровидение-2023 будет принимать Ливерпуль

Ирина БалачукПятница, 7 октября 2022, 22:33
Фото BBC Eurovision

"Евровидение" от имени Украины в 2023 году будет принимать Великобритания – конкурс пройдет в городе Ливерпуль.

Источник: BBCEurovision и премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в Facebook    

Прямая речь Трасс: "Искренне поздравляем Ливерпуль с тем, что он был избран принимающей стороной конкурса песни "Евровидение 2023". Гостеприимный город с гордым музыкальным наследием, Ливерпуль подготовит незабываемое шоу, которое покажет богатую культуру и творчество Украины". 

По данным BBCEurovision, полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, а финал – 13 мая 2023 года.

Предыстория:

  • 14 мая группа Kalush Orchestra заняла первое место и принесла третью в истории победу Украины в "Евровидении".
  • 10 июня Кабинет министров создал организационный комитет по проведению в Украине в 2023 году песенного конкурса "Евровидение".
  • 17 июня Европейский вещательный союз заявил, что конкурс Евровидения в 2023 году невозможно провести в Украине, поэтому их представители обратились к Великобритании, поскольку они заняли второе место в этом году.
  • Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что хочет обжаловать решение перенести музыкальный конкурс "Евровидение-2023" из Украины в Великобританию.
  • 25 июля Европейский вещательный союз определился, что "Евровидение-2023" состоится в Великобритании.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЕвровидениеВеликобританияУкраина
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

"И?": российские власти и пропагандисты реагируют на разрушение Крымского моста

фотоУкрпочта выпустит новую марку с горящим Крымским мостом

видеоДанилов и Федоров шутливо отреагировали на горящий Крымский мост

ФОТО, видеоВ результате взрыва частично разрушен Крымский мост

Зеленский поражен трусостью россиян: Хотят быть шашлыками – пусть приходят

Зеленский: Курильские острова – это Япония

Все новости...
Евровидение
Организатор Евровидения окончательно определился, где провести конкурс в 2023 году
Окончательное решение: Евровидение-2023 не состоится в Украине
Украина обжалует перенос Евровидения за границу – Ткаченко
Последние новости
13:59
"Зерновая инициатива": еще семь судов вышли из украинских портов
13:39
Британия выступила против тайного голосования с осуждением "референдумов" в ГА ООН, которого хотела РФ
13:35
Администрация Путина раздала пропагандистам "методички" по Крымскому мосту - росСМИ
13:21
В Нобелевском комитете объяснили, почему премию получили представители РФ и Белоруссии, а не Зеленский
13:13
Австрия оспаривает в Суде ЕС решение признать природный газ и ядерную энергетику "зелеными"
13:09
Премьер Эстонии: российские уклонисты - следующее оружие в гибридной войне РФ
12:56
Глава МИД Эстонии поздравил "украинские спецслужбы" со взрывом на Керченском мосту
12:48
Нацбанк за последнюю неделю продал на межбанке более 615 миллионов долларов
12:33
"И?": российские власти и пропагандисты реагируют на разрушение Крымского моста
12:20
Взрыв на АЗС в Ирландии: уже семеро погибших
Все новости...