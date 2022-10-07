Евровидение-2023 будет принимать Ливерпуль

"Евровидение" от имени Украины в 2023 году будет принимать Великобритания – конкурс пройдет в городе Ливерпуль.

Источник: BBCEurovision и премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в Facebook

Прямая речь Трасс: "Искренне поздравляем Ливерпуль с тем, что он был избран принимающей стороной конкурса песни "Евровидение 2023". Гостеприимный город с гордым музыкальным наследием, Ливерпуль подготовит незабываемое шоу, которое покажет богатую культуру и творчество Украины".

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По данным BBCEurovision, полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, а финал – 13 мая 2023 года.

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