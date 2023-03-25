В Подмосковье горит очередной завод и склад

Огонь охватил цех металлургического завода "Фрегат" в Воскресенске в Подмосковье.

Источник: "Интерфакс" и ТАСС со ссылкой на МЧС РФ

Дословно: "На улице Кирова, дом 3, строение 6 произошло возгорание в цеху аккумуляторов".

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Справка: Крупнейший в РФ завод "Фрегат" специализируется на производстве вторичного свинца. Летом 2022 года завод приостановил свою деятельность.

Детали: Кроме того, в субботу вечером в Подмосковье горит склад с лакокрасочными изделиями в Шаховском.

"Городской округ Шаховской, Волчановское шоссе, д. 16. Загорание в производственном помещении - склад с лакокрасочными изделиями, горит изнутри", - сказали в ведомстве.

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Кроме того, в Омске в субботу вечером загорелся склад пластика, огнем охвачено 2,8 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Что предшествовало: В последнее время на российских объектах промышленности происходят странные "хлопки" и пожары.

Так, только в марте в Подмосковье горел Московский коксогазовый завод, завод пластика, склад и химзавод "Тонкий органический синтез".