В Киеве и области сработала ПВО, есть сбития дронов

В Киеве и области сработала ПВО - Воздушные силы уничтожили несколько дронов Shahed на Киевщине.

Источник: Киевская областная военная администрация в Telegram, спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона новостей, УП

Детали: ОВА сообщает об угрозе атаки дронов и работе ПВО в области.

Воздушную тревогу в Киевской области объявили в 22:06.

Дополнено: Спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат сообщил, что на Киевщине уничтожено несколько дронов Shahed.

"Случается то, что и всегда: время от времени враг атакует Украину "Шахедами" (136 или 131 - ред.). Атакуют с севера и с юго-восточного направления (Брянская область и восточное побережье Азовского моря - ред.).

Если слышите взрывы, вероятно, может работать противовоздушная оборона. Призываем граждан придерживаться алгоритмов безопасности.

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Уже есть определенные результаты, несколько "Шахедов" уже уничтожено в Киевской области (летели через Черниговскую область, зона ответственности Воздушного командования "Центр" - ред.) и так же на востоке (ПК "Восток" - ред), по предварительной информации, тоже есть сбитие. Будем ждать завершения боевой работы. По отбою тревог сообщим о результатах противовоздушного боя".

По информации УП, в самом Киеве прозвучало по меньшей мере 6 взрывов.

Позже мэр Киева Виталий подтвердил взрывы в столице, предварительно - в Оболонском и Святошинском районах. Все службы следуют на место.

В КГВА сообщили, что в Киеве сработала ПВО.