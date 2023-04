Гендиректор МАГАТЭ уехал с ЗАЭС после короткого визита

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси 29 марта провел ротацию наблюдателей на Запорожской атомной электростанции.

Источник: НАЭК "Энергоатом" в Telegram и МАГАТЕ (IAEA) в Twitter

Дословно "Энергоатом": "Второй с начала полномасштабной войны России против Украины визит руководителя МАГАТЭ на крупнейшую у нас и во всей Европе атомную станцию длился несколько часов.

Рафаэль Гросси вернулся на подконтрольную Украине территорию вместе с экспертами постоянной миссии Агентства, которые находились на ЗАЭС до сегодняшней ротации.

Следить за ситуацией на станции продолжат другие представители МАГАТЭ".

Детали: МАГАТЭ сообщило, что Гросси пересек линию фронта, чтобы посетить Запорожскую АЭС для оценки ее ядерной безопасности и защиты. Он подтвердил настоятельную необходимость защиты станции.

Director General @rafaelmgrossi crossed the frontline to visit the #Zaporizhzhya nuclear power plant today to assess its nuclear safety & security. He reiterated the urgent need to protect the plant. pic.twitter.com/aw5Uh5yfn9

Гросси возглавил новую ротацию группы экспертов и инспекторов МАГАТЭ, которые оказывают поддержку и помощь ЗАЭС.

Director General @rafaelmgrossi visited the #Zaporizhzhya nuclear power plant today to assess its nuclear safety & security. He led a new rotation of ISAMZ, a team of IAEA experts and inspectors providing support and assistance to the plant. pic.twitter.com/EVeruFCDad