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Гендиректор МАГАТЕ поїхав із ЗАЕС після короткого візиту

Олена РощінаСереда, 29 березня 2023, 23:46
Гендиректор МАГАТЕ поїхав із ЗАЕС після короткого візиту
Рафаель Гроссі відвідав ЗАЕС, фото з Telegram "Енергоатома"

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі 29 березня провів ротацію спостерігачів на Запорізькій атомній електростанції. 

Джерело: НАЕК "Енергоатом" у Telegram і МАГАТЕ (IAEA) у Twitter

Дослівно "Енергоатом": "Другий з початку повномасштабної війни Росії проти України візит керівника МАГАТЕ на найбільшу у нас і в усій Європі атомну станцію тривав кілька годин.

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Рафаель Гроссі повернувся на підконтрольну Україні територію разом з експертами постійної місії Агентства, які перебували на ЗАЕС до сьогоднішньої ротації. 

Стежити за ситуацією на станції продовжать інші представники МАГАТЕ".

Деталі: МАГАТЕ повідомило, що Гроссі перетнув лінію фронту, щоб відвідати Запорізьку АЕС для оцінки її ядерної безпеки та захисту. Він підтвердив нагальну необхідність захисту станції.

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Гроссі очолив нову ротацію групи експертів та інспекторів МАГАТЕ, які надають підтримку та допомогу ЗАЕС.

Нагадаємо: МАГАТЕ безуспішно намагається домовитися про демілітаризацію та зону безпеки навколо ЗАЕС, яку окупували й використовують як майданчик для обстрілів російські війська.

Теми: ЗАЕСМАГАТЕЗапорізька область
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