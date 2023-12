Гендиректор МАГАТЕ поїхав із ЗАЕС після короткого візиту

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі 29 березня провів ротацію спостерігачів на Запорізькій атомній електростанції.

Джерело: НАЕК "Енергоатом" у Telegram і МАГАТЕ (IAEA) у Twitter

Дослівно "Енергоатом": "Другий з початку повномасштабної війни Росії проти України візит керівника МАГАТЕ на найбільшу у нас і в усій Європі атомну станцію тривав кілька годин.

Реклама:

Рафаель Гроссі повернувся на підконтрольну Україні територію разом з експертами постійної місії Агентства, які перебували на ЗАЕС до сьогоднішньої ротації.

Стежити за ситуацією на станції продовжать інші представники МАГАТЕ".

Деталі: МАГАТЕ повідомило, що Гроссі перетнув лінію фронту, щоб відвідати Запорізьку АЕС для оцінки її ядерної безпеки та захисту. Він підтвердив нагальну необхідність захисту станції.

Director General @rafaelmgrossi crossed the frontline to visit the #Zaporizhzhya nuclear power plant today to assess its nuclear safety & security. He reiterated the urgent need to protect the plant. pic.twitter.com/aw5Uh5yfn9

Гроссі очолив нову ротацію групи експертів та інспекторів МАГАТЕ, які надають підтримку та допомогу ЗАЕС.

Director General @rafaelmgrossi visited the #Zaporizhzhya nuclear power plant today to assess its nuclear safety & security. He led a new rotation of ISAMZ, a team of IAEA experts and inspectors providing support and assistance to the plant. pic.twitter.com/EVeruFCDad