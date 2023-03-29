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Гендиректор МАГАТЕ поїхав із ЗАЕС після короткого візиту

Олена РощінаСереда, 29 березня 2023, 23:46
Гендиректор МАГАТЕ поїхав із ЗАЕС після короткого візиту
Рафаель Гроссі відвідав ЗАЕС, фото з Telegram "Енергоатома"

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі 29 березня провів ротацію спостерігачів на Запорізькій атомній електростанції. 

Джерело: НАЕК "Енергоатом" у Telegram і МАГАТЕ (IAEA) у Twitter

Дослівно "Енергоатом": "Другий з початку повномасштабної війни Росії проти України візит керівника МАГАТЕ на найбільшу у нас і в усій Європі атомну станцію тривав кілька годин.

Рафаель Гроссі повернувся на підконтрольну Україні територію разом з експертами постійної місії Агентства, які перебували на ЗАЕС до сьогоднішньої ротації. 

Стежити за ситуацією на станції продовжать інші представники МАГАТЕ".

Деталі: МАГАТЕ повідомило, що Гроссі перетнув лінію фронту, щоб відвідати Запорізьку АЕС для оцінки її ядерної безпеки та захисту. Він підтвердив нагальну необхідність захисту станції.

Гроссі очолив нову ротацію групи експертів та інспекторів МАГАТЕ, які надають підтримку та допомогу ЗАЕС.

Нагадаємо: МАГАТЕ безуспішно намагається домовитися про демілітаризацію та зону безпеки навколо ЗАЕС, яку окупували й використовують як майданчик для обстрілів російські війська.

Теми: ЗАЕСМАГАТЕЗапорізька область
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