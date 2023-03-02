Украина изменит стратегию деоккупации Крыма: Данилов объяснил свое заявление

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что с учетом нынешних обстоятельств в вопросе освобождения Крыма Украина не может руководствоваться стратегией, которую руководство государства поддержало в 2021 году.

Источник: Данилов в эфире телемарафона

Детали: 2 марта Данилов сообщил, что Украина изменит стратегию будущей деоккупации Крыма. В эфире марафона он объяснил свои слова.

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Прямая речь: "В 2021 году 24 марта вышел указ президента Украины Владимира Зеленского №17 о Стратегии деоккупации Автономной Республики Крым и Севастополя. Там, где мы впервые, начиная с 2014 года, отработали все моменты. И первичное предложение было решать этот вопрос политико-дипломатическим путем.

Впрочем, с учетом тех обстоятельств, которые происходят сегодня на территории нашей страны, мы должны обязательно рассмотреть эту стратегию, внести в нее соответствующие изменения, проголосовать на заседании СНБО за эти изменения и после этого президент должен или издать новый указ, или внести изменения в ту стратегию, которая принималась".

Детали: Данилов отметил, что в его заявлении нет "ничего конспирологического", а руководство государства работает с соответствующими документами, чтобы они отвечали интересам Украины и ее гражданам.