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Россияне переключились с окружения Бахмута на выдавливание защитников из города - ISW

Станислав ПогориловПятница, 3 марта 2023, 11:33
Бахмут, фото: Getty Images

Российские захватчики изменили тактику боевых действий вокруг Бахмута, направив усилия на выдавливание сил обороны из города, и временно отказавшись от попыток его окружить.

Источник: отчет ISW

Дословно: "Похоже, что российские войска временно уменьшили усилия по окружению Бахмута с юго-запада и северо-востока и, возможно, вместо этого сосредоточились на том, чтобы заставить украинские силы выйти из города, сконцентрировавшись на северо-восточном наступлении".

Детали: Сейчас россияне, вероятно, давят на силы обороны в Бахмуте, чтобы те отступили через трассу Т0504. Это, как предполагают аналитики, уменьшит усилия захватчиков по окружению города.

"Двойное окружение Бахмута, вероятно, потребует дополнительного привлечения живой силы и техники, и российские войска могут намереваться избежать дальнейших расходов, связанных с потенциальным окружением", - сообщается в отчете ISW.

Что предшествовало

  • 2 марта британская разведка спрогнозировала ухудшение условий для передвижения по местности в районе Бахмута, что вероятно может дать преимущество украинским защитникам.
  • В феврале председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли спрогнозировал, что украинские силы не будут отступать из Бахмута.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Бахмуте оккупанты теряют в семь раз больше солдат, чем украинская сторона.

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Темы: БахмутвойнаРосcияУкраина
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