Ситуация в Бахмуте сложная, но контролируемая – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ситация на Бахмутском направлении очень сложная, но контролируемая.

Источник: Данилов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Бахмут - уже четыре месяца горячая точка. Ситуация сложная, но мы понимаем, что это наша земля, мы ее должны защищать. Там наиболее ожесточенные бои. Ситуация крайне сложная и непростая, однако контролируемая.

Наши защитники делают все возможное и невозможное, чтобы враг не продвигался".

Детали: По его словам, Россия ежедневно теряет в Бахмутове огромное количество солдат.

Что предшествовало:

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Бахмуте оккупанты теряют в семь раз больше солдат, чем украинская сторона.

2 марта британская разведка спрогнозировала ухудшение условий для передвижения по местности в районе Бахмута, что вероятно может дать преимущество украинским защитникам.

В феврале председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли спрогнозировал, что украинские силы не будут отступать из Бахмута.