Ситуация в Бахмуте сложная, но контролируемая – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ситация на Бахмутском направлении очень сложная, но контролируемая.

Источник: Данилов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Бахмут - уже четыре месяца горячая точка. Ситуация сложная, но мы понимаем, что это наша земля, мы ее должны защищать. Там наиболее ожесточенные бои. Ситуация крайне сложная и непростая, однако контролируемая.

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Наши защитники делают все возможное и невозможное, чтобы враг не продвигался".

Детали: По его словам, Россия ежедневно теряет в Бахмутове огромное количество солдат.

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