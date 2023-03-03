Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ситуация в Бахмуте сложная, но контролируемая – Данилов

Алена МазуренкоПятница, 3 марта 2023, 21:45
Ситуация в Бахмуте сложная, но контролируемая – Данилов
АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ. ФОТО СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ситация на Бахмутском направлении очень сложная, но контролируемая. 

Источник: Данилов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Бахмут - уже четыре месяца горячая точка. Ситуация сложная, но мы понимаем, что это наша земля, мы ее должны защищать. Там наиболее ожесточенные бои. Ситуация крайне сложная и непростая, однако контролируемая.

Реклама:

Наши защитники делают все возможное и невозможное, чтобы враг не продвигался".

Детали: По его словам, Россия ежедневно теряет в Бахмутове огромное количество солдат.

Что предшествовало

ВИДЕО ДНЯ

Темы: БахмутДаниловСНБО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 20 погибших и 116 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Бахмут
Нацгвардейцы взяли в плен трех российских вояк под Бахмутом
"Чем больше твой окоп похож на могилу, тем больше шансов выжить". Что спасает, раздражает, удивляет и радует солдат на фронте
Украинские войска за прошедшую неделю освободили 3 кв.км возле Бахмута – Маляр
Последние новости
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
13:37
Массированная атака россиян: в Запорожье погибла учительница
13:21
Какие открытия 2023 года могут изменить жизнь человечества?
13:15
Президент Литвы о массированном ударе по Украине: Жестокости РФ нет предела
13:03
Воздушные силы прокомментировали "объект" над Польшей: Знак для партнеров – усилить Украину
13:01
НБУ смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса
13:00
Польские службы отреагировали немедленно на "неизвестный объект" с территории Украины - Минобороны
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
Все новости...
Реклама: