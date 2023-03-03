Ситуация в Бахмуте сложная, но контролируемая – Данилов
Пятница, 3 марта 2023, 22:45
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ситация на Бахмутском направлении очень сложная, но контролируемая.
Источник: Данилов в эфире телемарафона
Прямая речь: "Бахмут - уже четыре месяца горячая точка. Ситуация сложная, но мы понимаем, что это наша земля, мы ее должны защищать. Там наиболее ожесточенные бои. Ситуация крайне сложная и непростая, однако контролируемая.
Наши защитники делают все возможное и невозможное, чтобы враг не продвигался".
Детали: По его словам, Россия ежедневно теряет в Бахмутове огромное количество солдат.
Что предшествовало:
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Бахмуте оккупанты теряют в семь раз больше солдат, чем украинская сторона.
- 2 марта британская разведка спрогнозировала ухудшение условий для передвижения по местности в районе Бахмута, что вероятно может дать преимущество украинским защитникам.
- В феврале председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли спрогнозировал, что украинские силы не будут отступать из Бахмута.
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