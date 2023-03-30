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Россия не сможет призвать 400 тысяч "добровольцев", будет принуждение к армии – разведка Британии

"Европейская правда"Четверг, 30 марта 2023, 09:15
Россия не сможет призвать 400 тысяч добровольцев, будет принуждение к армии – разведка Британии
Российские мобилизованные. Фото RG.ru

Разведка Великобритании считает, что Россия не сможет привлечь в армию еще 400 тысяч человек добровольно, как она это задекларировала.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в четверг, пишет "Европейская правда".

В ведомстве отмечают, со ссылкой на СМИ России, что российские власти готовят начало масштабной призывной кампании с целью призыва дополнительных 400 тысяч военнослужащих.

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"Россия представляет эту кампанию как призыв добровольных, профессиональных кадров, а не как новую обязательную мобилизацию. Существует реальная возможность того, что на практике эта разница будет размыта, и что региональные органы власти будут пытаться выполнить поставленные перед ними задачи по набору, принуждая мужчин вступать в армию", – говорится в анализе британских разведчиков.

Согласно обзору, российские власти, вероятно, выбрали так называемую "добровольческую модель" для решения проблемы нехватки кадров, чтобы минимизировать внутреннее несогласие. Маловероятно, что кампания привлечет 400 тысяч настоящих добровольцев, констатируют в Британии.

В то же время, восстановление боевой мощи России в Украине потребует не только личного состава, отметили в ведомстве. Россия нуждается в большем количестве боеприпасов и военной техники, чем она имеет сейчас.

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По данным агентства Bloomberg, Россия планирует в этом году увеличить армию на 400 тысяч человек, а в 2022 году оккупантам, вероятно, удалось призвать более 500 тысяч человек.

Темы: РосcиямобилизацияразведкаВеликобритания
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