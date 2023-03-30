Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия не сможет призвать 400 тысяч "добровольцев", будет принуждение к армии – разведка Британии

"Европейская правда"Четверг, 30 марта 2023, 09:15
Россия не сможет призвать 400 тысяч добровольцев, будет принуждение к армии – разведка Британии
Российские мобилизованные. Фото RG.ru

Разведка Великобритании считает, что Россия не сможет привлечь в армию еще 400 тысяч человек добровольно, как она это задекларировала.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в четверг, пишет "Европейская правда".

В ведомстве отмечают, со ссылкой на СМИ России, что российские власти готовят начало масштабной призывной кампании с целью призыва дополнительных 400 тысяч военнослужащих.

"Россия представляет эту кампанию как призыв добровольных, профессиональных кадров, а не как новую обязательную мобилизацию. Существует реальная возможность того, что на практике эта разница будет размыта, и что региональные органы власти будут пытаться выполнить поставленные перед ними задачи по набору, принуждая мужчин вступать в армию", – говорится в анализе британских разведчиков.

Согласно обзору, российские власти, вероятно, выбрали так называемую "добровольческую модель" для решения проблемы нехватки кадров, чтобы минимизировать внутреннее несогласие. Маловероятно, что кампания привлечет 400 тысяч настоящих добровольцев, констатируют в Британии.

В то же время, восстановление боевой мощи России в Украине потребует не только личного состава, отметили в ведомстве. Россия нуждается в большем количестве боеприпасов и военной техники, чем она имеет сейчас.

По данным агентства Bloomberg, Россия планирует в этом году увеличить армию на 400 тысяч человек, а в 2022 году оккупантам, вероятно, удалось призвать более 500 тысяч человек.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: РосcиямобилизацияразведкаВеликобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Действующий президент Черногории разгромно проигрывает новые выборы

видеоИзбиение военного в Хмельницком: храм перейдет к ПЦУ, там провели молитву на украинском

видеоНовинский служил в Цюрихе в храме РПЦ, где висит портрет Зеленского - СМИ

фото, видеоВ Санкт-Петербурге произошел взрыв в кафе Пригожина, погиб известный пропагандист

видео, дополненоСвященник УПЦ МП избил военного в храме Хмельницкого

Мы движемся к военному поражению: Гиркин создал "клуб рассерженных патриотов"

Все новости...
Росcия
Посол РФ объяснил, почему Москва объявила Венгрию недружественной страной
Сбежавший из РФ осужденный за антивоенный рисунок дочери россиянин задержан в Минске
Российские спецслужбы схватили журналиста Wall Street Journal, который писал о ЧВК "Вагнер"
Последние новости
00:21
Обстрелы Сумщины: россияне били по 4 громадам
23:49
Наев рассказал, чем лучше всего сбивать "Шахеды"
23:33
Федоров готовит одну из самых современных переписей населения в мире, хочет привлечь АррІе
23:11
фото, видеоЖительницу Петербурга задержали по подозрению в убийстве пропагандиста – росСМИ
22:57
В Польше говорят, что предоставлением Украине МиГ-29 показывают пример другим, в частности Германии
22:28
фото, видеоВ Белой Церкви от взрыва возле дома погиб мужчина
22:12
Действующий президент Черногории разгромно проигрывает новые выборы
22:05
Глава МИД Чехии: Совбез ООН нуждается в реформе, председательство РФ - последнее тому доказательство
21:45
Ядерное оружие в Беларуси "придвинут" к западным границам – посол РФ
21:30
Партия премьера Финляндии предварительно уступает коалиции консерваторов на выборах
Все новости...