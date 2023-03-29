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Россия планирует призвать почти полмиллиона человек в этом году – Bloomberg

Татьяна ЛозовенкоСреда, 29 марта 2023, 18:22
Россия планирует призвать почти полмиллиона человек в этом году – Bloomberg
Иллюстративное фото Getty Images

Россия планирует в этом году увеличить армию на 400 тысяч человек, в 2022 году оккупантам, вероятно, удалось призвать более 500 тысяч человек. 

Источник: Bloomberg со ссылкой на данные Федеральной службы статистики и собеседников, знакомых с планом призыва в РФ

Детали: Bloomberg, ссылаясь на данные Федеральной службы статистики, сообщает, что численность российской армии в прошлом году увеличилась примерно на 400 тысяч человек. Как сообщает агентство, вероятно, армия РФ пополнилась на 500 тысяч.

Кроме того, по словам собеседников Bloomberg, знакомых с планом Кремля, Россия планирует призвать еще 400 тысяч контрактников в этом году, поскольку Путин готовится к длительной войне против Украины.

Общая численность российской армии, как сообщало Минобороны РФ, планируют увеличить до 1,5 миллиона с 1,15 миллиона к 2026 году.

Агентство отмечает, что стремление Путина расширить Вооруженные силы России усиливает дефицит рабочей силы, поскольку война против Украины привлекает в армию сотни тысяч работников из других секторов экономики.

Что этому предшествовало: 

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  • Осенью президент России Владимир Путин заявил, что число мобилизованных в РФ достигло 318 тысяч человек, несмотря на ранее объявленное ограничение в 300 тисяч. 

Темы: мобилизацияРосcиявойна
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