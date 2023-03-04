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В Запорожье продолжается разбор завалов после обстрела: количество жертв возросло до 10

Ольга ГлущенкоСуббота, 4 марта 2023, 07:40
разбор завалов в Запорожье после обстрела

В Запорожье спасатели достали из-под завалов жилого дома еще трех погибших жителей, количество жертв возросло до 10.

Источник: ГУ ГСЧС в Запорожской области

Дословно: "По состоянию на 07:00 4 марта спасатели деблокировали тела еще трех погибших жителей дома. Всего из-под завалов дома спасатели деблокировали 10 погибших, из которых один ребенок".

Детали: Спасатели уточняют, что коммунальные службы вывезли более 333 тонн строительных обломков.

Сотрудники ГСЧС спасли 11 человек. А также во время разбора завалов спасли двух котов и собаку.

"По состоянию на 07:00 4 марта ликвидация последствий продолжается", - добавляют в пресс-службе спасателей.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • По состоянию на день 3 марта сообщалось о 5 погибших, 10 человек считали без вести пропавшими.
  • Российские захватчики ночью 2 марта совершили воздушную атаку на Запорожье, в результате "прилета" повреждения получил жилой дом.
  • ечером 3 марта было известно о 7 погибших.

Темы: Запорожьеобстрелракетный удар
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