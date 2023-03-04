В Запорожье продолжается разбор завалов после обстрела: количество жертв возросло до 10

разбор завалов в Запорожье после обстрела

В Запорожье спасатели достали из-под завалов жилого дома еще трех погибших жителей, количество жертв возросло до 10.

Источник: ГУ ГСЧС в Запорожской области

Дословно: "По состоянию на 07:00 4 марта спасатели деблокировали тела еще трех погибших жителей дома. Всего из-под завалов дома спасатели деблокировали 10 погибших, из которых один ребенок".

Детали: Спасатели уточняют, что коммунальные службы вывезли более 333 тонн строительных обломков.

Сотрудники ГСЧС спасли 11 человек. А также во время разбора завалов спасли двух котов и собаку.

"По состоянию на 07:00 4 марта ликвидация последствий продолжается", - добавляют в пресс-службе спасателей.

Напомним:

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