В Запорожье продолжается разбор завалов после обстрела: количество жертв возросло до 10
Суббота, 4 марта 2023, 06:40
В Запорожье спасатели достали из-под завалов жилого дома еще трех погибших жителей, количество жертв возросло до 10.
Источник: ГУ ГСЧС в Запорожской области
Дословно: "По состоянию на 07:00 4 марта спасатели деблокировали тела еще трех погибших жителей дома. Всего из-под завалов дома спасатели деблокировали 10 погибших, из которых один ребенок".
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Детали: Спасатели уточняют, что коммунальные службы вывезли более 333 тонн строительных обломков.
Сотрудники ГСЧС спасли 11 человек. А также во время разбора завалов спасли двух котов и собаку.
"По состоянию на 07:00 4 марта ликвидация последствий продолжается", - добавляют в пресс-службе спасателей.
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Напомним:
- По состоянию на день 3 марта сообщалось о 5 погибших, 10 человек считали без вести пропавшими.
- Российские захватчики ночью 2 марта совершили воздушную атаку на Запорожье, в результате "прилета" повреждения получил жилой дом.
- ечером 3 марта было известно о 7 погибших.