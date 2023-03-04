Ракетный удар по Запорожью: 8-месячная девочка погибла со своей семьей
Среди 11 погибших в результате ракетного удара по Запорожью – 8-месячная девочка, которая погибла вместе со своей семьей.
Источник: ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области
Дословно: "Из-под завалов дома спасатели деблокировали 10 погибших, из них 8-месячного ребенка. Девочка погибла вместе со своей семьей".
Детали: Сотрудники ГСЧС спасли 11 человек. Также во время разбора завалов спасли четырех кошек и собаку.
Сейчас спасатели продолжают поиск пострадавших, демонтируют разрушенные конструкции дома.
Коммунальные службы вывезли более 404 тонн строительных обломков. Психологи ГСЧС на месте происшествия оказали помощь 100 жителям дома и родственникам пострадавших.
Обновлено: Позже в ГСЧС сообщили, что в 16:30 во время разбора завалов изъято тело погибшей женщины, таким образом количество погибших возросло до 11.
Предыстория:
- Российские захватчики ночью 2 марта совершили воздушную атаку на Запорожье, в результате "прилета" повреждения получил жилой дом.
- По состоянию на день 3 марта сообщалось о 5 погибших, 10 человек считали без вести пропавшими.
- Позже количество жертв возросло до 10.