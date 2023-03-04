Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ракетный удар по Запорожью: 8-месячная девочка погибла со своей семьей

Катерина ТищенкоСуббота, 4 марта 2023, 16:56
Разрушенный дом в Запорожье, фото ГСЧС

Среди 11 погибших в результате ракетного удара по Запорожью – 8-месячная девочка, которая погибла вместе со своей семьей.

Источник: ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области

Дословно: "Из-под завалов дома спасатели деблокировали 10 погибших, из них 8-месячного ребенка. Девочка погибла вместе со своей семьей".

Детали: Сотрудники ГСЧС спасли 11 человек. Также во время разбора завалов спасли четырех кошек и собаку.

Сейчас спасатели продолжают поиск пострадавших, демонтируют разрушенные конструкции дома.

Коммунальные службы вывезли более 404 тонн строительных обломков. Психологи ГСЧС на месте происшествия оказали помощь 100 жителям дома и родственникам пострадавших.

Обновлено: Позже в ГСЧС сообщили, что в 16:30 во время разбора завалов изъято тело погибшей женщины, таким образом количество погибших возросло до 11.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Российские захватчики ночью 2 марта совершили воздушную атаку на Запорожье, в результате "прилета" повреждения получил жилой дом.
  • По состоянию на день 3 марта сообщалось о 5 погибших, 10 человек считали без вести пропавшими.
  • Позже количество жертв возросло до 10.

Темы: Запорожьеракетный удардети
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Зеленский осуществил ряд увольнений в высшем руководстве СБУ

дополненоСБУ задержала заместителя главы Одесской ОВА

Россия за сутки нанесла 130 ударов по позициям Сил обороны под Бахмутом

видео"Люди лежали на дороге и медленно умирали": объявлены подозрения за расстрел колонны в Ирпене

Россияне расстреляли украинского военного после слов "Слава Украине"

В Беларуси Тихановской дали 15 лет колонии

Все новости...
Запорожье
В Запорожье продолжается разбор завалов после обстрела: количество жертв возросло до 10
Удар россиян по Запорожью: количество жертв возросло до 7
Россияне не смогли захватить Запорожье, поэтому решили, что центром области у них будет другой город
Последние новости
20:53
Расстрел украинского военного будет расследовать СБУ
20:49
Генштаб: Оккупанты обустроили ВВК в гостинице в Кадиевке – возвращают на фронт раненых
20:47
Дефицит бюджета России достиг $34 миллиардов, но рост расходов замедлился – Bloomberg
20:44
Румыния планирует приобрести американские F-35 и сформировать первую эскадрилью после 2030 года
20:41
В России взрывы, а в Москве до сих пор хотят переговоров на своих условиях – обзор недели от ОПОРЫ
20:25
РФ безуспешно наступала в окрестностях Бахмута, ВСУ поразили вражескую ПВО – Генштаб
20:22
В Украине зафиксировали 2 случая кори у детей – Минздрав
20:11
В НАТО отработают реагирование на кризисные ситуации
19:52
В Twitter произошел сбой
19:51
Россия заключила с Ираном тайное соглашение о возвращении обогащенного урана - СМИ
Все новости...