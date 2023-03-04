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Ракетный удар по Запорожью: 8-месячная девочка погибла со своей семьей

Катерина ТищенкоСуббота, 4 марта 2023, 15:56
Ракетный удар по Запорожью: 8-месячная девочка погибла со своей семьей
Разрушенный дом в Запорожье, фото ГСЧС

Среди 11 погибших в результате ракетного удара по Запорожью – 8-месячная девочка, которая погибла вместе со своей семьей.

Источник: ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области

Дословно: "Из-под завалов дома спасатели деблокировали 10 погибших, из них 8-месячного ребенка. Девочка погибла вместе со своей семьей".

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Детали: Сотрудники ГСЧС спасли 11 человек. Также во время разбора завалов спасли четырех кошек и собаку.

Сейчас спасатели продолжают поиск пострадавших, демонтируют разрушенные конструкции дома.

Коммунальные службы вывезли более 404 тонн строительных обломков. Психологи ГСЧС на месте происшествия оказали помощь 100 жителям дома и родственникам пострадавших.

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Обновлено: Позже в ГСЧС сообщили, что в 16:30 во время разбора завалов изъято тело погибшей женщины, таким образом количество погибших возросло до 11.

Предыстория:

  • Российские захватчики ночью 2 марта совершили воздушную атаку на Запорожье, в результате "прилета" повреждения получил жилой дом.
  • По состоянию на день 3 марта сообщалось о 5 погибших, 10 человек считали без вести пропавшими.
  • Позже количество жертв возросло до 10.

Темы: Запорожьеракетный удардети
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