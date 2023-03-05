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Российские войска в ближайшее время не смогут окружить Бахмут – ISW

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 5 марта 2023, 03:24
Российские войска в ближайшее время не смогут окружить Бахмут – ISW
фото: Вадим Петрасюк

Аналитики Института изучения войны (ISW), проанализировав ситуацию, пришли к выводу, что российским войскам не удастся в ближайшее время окружить Бахмут.

Источник: ISW

Детали: Российские войска, похоже, обеспечили себе достаточное позиционное преимущество, чтобы осуществить разворот в определенных районах Бахмута, но еще не заставили украинские войска отступить и, вероятно, не смогут окружить город в ближайшее время.

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Российские войска осуществили одно ограниченное подтвержденное наступление вблизи Бахмута 4 марта.

Как сообщал ISW 3 марта, украинские силы, вероятно, создают условия для контролируемого боевого отхода из особо сложных секторов Бахмута, хотя пока не ясно, приняло ли украинское командование решение об отходе.

Специалисты отмечают, что российское продвижение в Бахмуте было медленным и не дает оснований считать, что российские войска смогут окружить Бахмут в ближайшее время, а тем более, что они смогут взять город лобовыми атаками.

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По оценке ISW, россиянам, скорее всего, удалось продвинуться достаточно близко к критическим наземным коммуникациям с северо-востока, чтобы угрожать украинским путям отхода классическим разворотным движением.

Целью разворота является принудить противника оставить подготовленные оборонительные позиции, и она отличается от цели окружения, которая заключается в том, чтобы заманить в ловушку и уничтожить силы противника.

В институте предполагают, что россияне, возможно, намеревались окружить украинские силы в Бахмуте, но командование ВСУ заявило, что оно, скорее всего, даст команду об отступлении, чем пойдет на риск окружения.

По оценкам ISW, украинские силы, скорее всего, отойдут, чем попадут в окружение, и что украинцы все еще могут удержать свои позиции в Бахмуте, если они решат попытаться.

Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с командующим Восточного военного округа генерал-полковником Рустамом Мурадовым на западе Донецкой области, вероятно, чтобы оценить масштабы российских потерь вокруг Угледара и возможность дальнейших наступательных действий в этом направлении.

Эксперты напоминают: российские войска понесли катастрофические потери во время недавнего трехнедельного наступления под Угледаром, и острая нехватка личного состава и техники, вероятно, мешает российским войскам достичь даже незначительных успехов в этом направлении.

В отчете института отмечают, что визит Шойгу в Украину может свидетельствовать о том, что Министерство обороны России не доверяет начальнику Генерального штаба и командующему российскими войсками в Украине генералу армии Валерию Герасимову, который должен был бы присутствовать во время этого визита.

Основные выводы о боевых действиях в Украине от ISW за 4 марта:

  • Российские войска, похоже, обеспечили себе достаточное позиционное преимущество для проведения разворотной операции против отдельных частей Бахмута, но еще не заставили украинские войска отступить и, вероятно, не смогут окружить город в ближайшее время.
  • Целью разворота является принудить противника оставить подготовленные оборонительные позиции, и она отличается от цели окружения, которая заключается в том, чтобы заманить вражеские силы в ловушку и уничтожить их. Россияне, возможно, намеревались окружить украинские силы в Бахмуте, но украинское командование просигнализировало, что оно, скорее всего, отступит, чем пойдет на риск окружения.
  • Сообщается, что китайское правительство рассердилось на Кремль из-за обнародования переговоров о продаже оружия.
  • Председатель комитета по обороне Государственной думы России Андрей Картапалов призвал российские компании покупать собственные системы противовоздушной обороны для защиты от беспилотников.
  • По сообщениям, группа "Вагнера" открыла по меньшей мере три новых рекрутинговых центра в российских спортивных клубах в период со 2 по 4 марта, возможно, с целью расширения персональной базы "Вагнера" после потери возможности вербовать заключенных.
  • Российские войска проводили наступательные действия вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.
  • Также они продолжили попытки окружить Бахмут и наземные атаки вдоль линии фронта в Донецкой области.
  • Украинские источники продолжают сообщать, что российские войска пытаются создать условия для наступательных операций на юге Украины.
  • Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пытается усилить чеченское влияние в России путем популяризации чеченского спецназа и молодежной политики.
  • Российские оккупационные администрации усиливают правоохранительные мероприятия на оккупированных территориях.

Темы: БахмутвойнаРосcия
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