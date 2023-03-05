Российские войска в ближайшее время не смогут окружить Бахмут – ISW
Аналитики Института изучения войны (ISW), проанализировав ситуацию, пришли к выводу, что российским войскам не удастся в ближайшее время окружить Бахмут.
Источник: ISW
Детали: Российские войска, похоже, обеспечили себе достаточное позиционное преимущество, чтобы осуществить разворот в определенных районах Бахмута, но еще не заставили украинские войска отступить и, вероятно, не смогут окружить город в ближайшее время.
Российские войска осуществили одно ограниченное подтвержденное наступление вблизи Бахмута 4 марта.
Как сообщал ISW 3 марта, украинские силы, вероятно, создают условия для контролируемого боевого отхода из особо сложных секторов Бахмута, хотя пока не ясно, приняло ли украинское командование решение об отходе.
Специалисты отмечают, что российское продвижение в Бахмуте было медленным и не дает оснований считать, что российские войска смогут окружить Бахмут в ближайшее время, а тем более, что они смогут взять город лобовыми атаками.
По оценке ISW, россиянам, скорее всего, удалось продвинуться достаточно близко к критическим наземным коммуникациям с северо-востока, чтобы угрожать украинским путям отхода классическим разворотным движением.
Целью разворота является принудить противника оставить подготовленные оборонительные позиции, и она отличается от цели окружения, которая заключается в том, чтобы заманить в ловушку и уничтожить силы противника.
В институте предполагают, что россияне, возможно, намеревались окружить украинские силы в Бахмуте, но командование ВСУ заявило, что оно, скорее всего, даст команду об отступлении, чем пойдет на риск окружения.
По оценкам ISW, украинские силы, скорее всего, отойдут, чем попадут в окружение, и что украинцы все еще могут удержать свои позиции в Бахмуте, если они решат попытаться.
Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с командующим Восточного военного округа генерал-полковником Рустамом Мурадовым на западе Донецкой области, вероятно, чтобы оценить масштабы российских потерь вокруг Угледара и возможность дальнейших наступательных действий в этом направлении.
Эксперты напоминают: российские войска понесли катастрофические потери во время недавнего трехнедельного наступления под Угледаром, и острая нехватка личного состава и техники, вероятно, мешает российским войскам достичь даже незначительных успехов в этом направлении.
В отчете института отмечают, что визит Шойгу в Украину может свидетельствовать о том, что Министерство обороны России не доверяет начальнику Генерального штаба и командующему российскими войсками в Украине генералу армии Валерию Герасимову, который должен был бы присутствовать во время этого визита.
Основные выводы о боевых действиях в Украине от ISW за 4 марта:
- Российские войска, похоже, обеспечили себе достаточное позиционное преимущество для проведения разворотной операции против отдельных частей Бахмута, но еще не заставили украинские войска отступить и, вероятно, не смогут окружить город в ближайшее время.
- Целью разворота является принудить противника оставить подготовленные оборонительные позиции, и она отличается от цели окружения, которая заключается в том, чтобы заманить вражеские силы в ловушку и уничтожить их. Россияне, возможно, намеревались окружить украинские силы в Бахмуте, но украинское командование просигнализировало, что оно, скорее всего, отступит, чем пойдет на риск окружения.
- Сообщается, что китайское правительство рассердилось на Кремль из-за обнародования переговоров о продаже оружия.
- Председатель комитета по обороне Государственной думы России Андрей Картапалов призвал российские компании покупать собственные системы противовоздушной обороны для защиты от беспилотников.
- По сообщениям, группа "Вагнера" открыла по меньшей мере три новых рекрутинговых центра в российских спортивных клубах в период со 2 по 4 марта, возможно, с целью расширения персональной базы "Вагнера" после потери возможности вербовать заключенных.
- Российские войска проводили наступательные действия вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.
- Также они продолжили попытки окружить Бахмут и наземные атаки вдоль линии фронта в Донецкой области.
- Украинские источники продолжают сообщать, что российские войска пытаются создать условия для наступательных операций на юге Украины.
- Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пытается усилить чеченское влияние в России путем популяризации чеченского спецназа и молодежной политики.
- Российские оккупационные администрации усиливают правоохранительные мероприятия на оккупированных территориях.